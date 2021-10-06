Глава ассоциации Футбола Сумщины дал гарантию стабильного финансирования ФК Сумы

Глава Ассоциации футбола Сумщины Андрей Прохорович прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг одноименного сумского клуба на фоне отмены матча с "Таврией".

"Сумы" в качестве номинального хозяина не смогли принять матч, что в высших футбольных кругах региона объяснили действиями клубного руководства.

"Вчера провели конструктивную встречу между футбольными функционерами и руководителями местной власти г. Сумы. Не поняли позицию директора клуба, который при наличии средств на счету направил письмо в ПФЛ об отмене матча. "Сумы" имели финансовую возможность провести матч 12-го тура. Но все чувствительные вопросы ФК "Сумы" улажены, уже сегодня горсоветом клубу выделено дополнительное финансирование. Мы уже проинформировали президента ПФЛ Александра Каденко про разрешение этой ситуации.

К сожалению, домашний матч команды с крымской "Таврией" не состоится, команда гостей уже физически не сможет прибыть в Сумы. Сумчане все же получат техническое поражение. Но ФК "Сумы" имеет гарантию стабильного финансирования и продолжит участие в соревнованиях. Клуб ожидает изменения в системе его управления и структуры, есть видение создания футбольной академии, упорядочения инфраструктуры и привлечения спонсоров. Следующий матч команда сыграет в сумском дерби с ФК "Виктория" из Николаевки", - сказал Проховорович.