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Глава ассоциации Футбола Сумщины дал гарантию стабильного финансирования ФК Сумы

Вторая лига
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Отмена матча во Второй лиге - исключение

Глава ассоциации Футбола Сумщины дал гарантию стабильного финансирования ФК Сумы

Фото: ФК Сумы

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Глава Ассоциации футбола Сумщины Андрей Прохорович прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг одноименного сумского клуба на фоне отмены матча с "Таврией".

"Сумы" в качестве номинального хозяина не смогли принять матч, что в высших футбольных кругах региона объяснили действиями клубного руководства.

"Вчера провели конструктивную встречу между футбольными функционерами и руководителями местной власти г. Сумы. Не поняли позицию директора клуба, который при наличии средств на счету направил письмо в ПФЛ об отмене матча. "Сумы" имели финансовую возможность провести матч 12-го тура. Но все чувствительные вопросы ФК "Сумы" улажены, уже сегодня горсоветом клубу выделено дополнительное финансирование. Мы уже проинформировали президента ПФЛ Александра Каденко про разрешение этой ситуации.

К сожалению, домашний матч команды с крымской "Таврией" не состоится, команда гостей уже физически не сможет прибыть в Сумы. Сумчане все же получат техническое поражение. Но ФК "Сумы" имеет гарантию стабильного финансирования и продолжит участие в соревнованиях. Клуб ожидает изменения в системе его управления и структуры, есть видение создания футбольной академии, упорядочения инфраструктуры и привлечения спонсоров. Следующий матч команда сыграет в сумском дерби с ФК "Виктория" из Николаевки", - сказал Проховорович.

Напомним, что "Сумы" занимают предпоследнее место в группе Б Второй лиги.

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В статье: ФК Сумы
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Источник:
ФК Сумы

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