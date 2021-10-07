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Дубли Мишуренко и Кравченко, развязка черноморского дерби. 12 тур в группе Б Второй лиги

Вторая лига
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Дубли Мишуренко и Кравченко, развязка черноморского дерби. 12 тур в группе Б Второй лиги

Скріншот із трансляції МФК Миколаїв

Новина українською

В 12 туре группы Б во Второй лиге забито 20 голов, больше чем в том же туре группы А. В трех поединках зафиксировано удаление.

Притом перенесено один матч - между Сумами и Таврией. Странно выглядит формулировка: у хозяев «не было возможности провести поединок на Юбилейном». Из него так и не видно ответа на вопрос «почему?». Поэтому ПФЛ будет вынуждена искать консенсусного решения в этой ситуации.

Перемога (Днепр) - Реал Фарма (Одесса) 2:0

Голы: Богдан Литвяк (17), Джаба Фхакадзе (87)

Полтава - Тростянец 2:0

Голы: Дмитрий Щербак (12), Николай Бужин (84)

Удаление: Роман Свитличный (83 - Тростянец)

Кристалл (Херсон) - Балканы (Зоря) 1:2

Голы: Иван Гливый (79) - Сергей Платунов (53, 85)

Энергия (Новая Каховка) - Никополь 0:4

Голы: Николай Рогулин (53), Валентин Рубчинский (56), Максим Соловьев (72), Богдан Гора (89)

Скорук (Томаковка) - Виктория (Николаевка) 2:1

Голы: Александр Мишуренко (66, 90+2) - Дмитрий Гранкин (44)

Удаление: Владислав Клименко (90+8 - Скорук)

Яруд (Мариуполь) - Металлург (Запорожье) 1:3

Голы: Владислав Сандрак-Винницкий (82 - пенальти) - Евгений Коваленко (7), Алексей Сидоров (38, 45+2)

Удаление: Даниил Литовченко (88 - Яруд)

Николаев - Волчанск 2:0

Голы: Сергей Кравченко (67 - пенальти, 71)

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В статье: Вторая лига Энергия (Новая Каховка) МФК Николаев Реал Фарма (Одесса) Балканы (Заря) ФК Никополь Металлург (Запорожье) Кристалл (Херсон) ФК Волчанск Скорук (Томаковка) Перемога (Днепр) Яруд (Мариуполь)
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