Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубли Мишуренко и Кравченко, развязка черноморского дерби. 12 тур в группе Б Второй лиги
Скріншот із трансляції МФК Миколаїв
В 12 туре группы Б во Второй лиге забито 20 голов, больше чем в том же туре группы А. В трех поединках зафиксировано удаление.
Притом перенесено один матч - между Сумами и Таврией. Странно выглядит формулировка: у хозяев «не было возможности провести поединок на Юбилейном». Из него так и не видно ответа на вопрос «почему?». Поэтому ПФЛ будет вынуждена искать консенсусного решения в этой ситуации.
Перемога (Днепр) - Реал Фарма (Одесса) 2:0
Голы: Богдан Литвяк (17), Джаба Фхакадзе (87)
Полтава - Тростянец 2:0
Голы: Дмитрий Щербак (12), Николай Бужин (84)
Удаление: Роман Свитличный (83 - Тростянец)
Кристалл (Херсон) - Балканы (Зоря) 1:2
Голы: Иван Гливый (79) - Сергей Платунов (53, 85)
Энергия (Новая Каховка) - Никополь 0:4
Голы: Николай Рогулин (53), Валентин Рубчинский (56), Максим Соловьев (72), Богдан Гора (89)
Скорук (Томаковка) - Виктория (Николаевка) 2:1
Голы: Александр Мишуренко (66, 90+2) - Дмитрий Гранкин (44)
Удаление: Владислав Клименко (90+8 - Скорук)
Яруд (Мариуполь) - Металлург (Запорожье) 1:3
Голы: Владислав Сандрак-Винницкий (82 - пенальти) - Евгений Коваленко (7), Алексей Сидоров (38, 45+2)
Удаление: Даниил Литовченко (88 - Яруд)
Николаев - Волчанск 2:0
Голы: Сергей Кравченко (67 - пенальти, 71)
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