Карпаты Галич расстались с нападающим, который дебютировал в Премьер-лиге в 16 лет

Нападающий Ярослав Деда покинул галицкие "Карпаты", сообщает Sport Arena.

Деда пополнил ряды львовского клуба в сентябре 2020 года. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Ярослав выступал за "Волынь", "Карабах" и львовские "Карпаты". В 2016 году Деда дебютировал в украинской Премьер-лиге в возрасте 16 лет.

Напомним, галицкие "Карпаты" занимают восьмое место в группе А Второй лиги.