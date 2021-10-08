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Карпаты Галич расстались с нападающим, который дебютировал в Премьер-лиге в 16 лет

Вторая лига
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Ярослав Деда покинул львовский клуб

Карпаты Галич расстались с нападающим, который дебютировал в Премьер-лиге в 16 лет

Новина українською

Нападающий Ярослав Деда покинул галицкие "Карпаты", сообщает Sport Arena.

Деда пополнил ряды львовского клуба в сентябре 2020 года. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Ярослав выступал за "Волынь", "Карабах" и львовские "Карпаты". В 2016 году Деда дебютировал в украинской Премьер-лиге в возрасте 16 лет.

Напомним, галицкие "Карпаты" занимают восьмое место в группе А Второй лиги.

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В статье: Ярослав Деда Карпаты (Галич)
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Источник:
SportArena

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