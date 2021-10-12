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"Павелко, п***р". Фанаты Карпат отреагировали на присутствие президента УАФ на стадионе
Матч завершился победой для львовского клуба
Фото: facebook.com/karpaty.lviv
В матче 13-го тура Второй лиги "Карпаты" принимали "Любомир" Ставище. На 49-й минуте встречи диктор объявил, что на матче присутствует президент УАФ Андрей Павелко.
Фанаты моментально отреагировали: сначала прозвучал недовольный свист, затем кричалка из двух слов - "Павело, п***р".
Отметим, матч завершился победой для львовских "Карпат" со счетом 2:0. Голы на счету Валерия Болденкова и Дениса Кожанова. Также добавим, что подопечные Андрея Тлумака идут вторыми в турнирной таблице группы А Второй лиги, набрав 30 очков.
Момент на 1:15:45 (кричалка фанов на 1:16:43).
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