"Павелко, п***р". Фанаты Карпат отреагировали на присутствие президента УАФ на стадионе

В матче 13-го тура Второй лиги "Карпаты" принимали "Любомир" Ставище. На 49-й минуте встречи диктор объявил, что на матче присутствует президент УАФ Андрей Павелко.

Фанаты моментально отреагировали: сначала прозвучал недовольный свист, затем кричалка из двух слов - "Павело, п***р".

Отметим, матч завершился победой для львовских "Карпат" со счетом 2:0. Голы на счету Валерия Болденкова и Дениса Кожанова. Также добавим, что подопечные Андрея Тлумака идут вторыми в турнирной таблице группы А Второй лиги, набрав 30 очков.

Момент на 1:15:45 (кричалка фанов на 1:16:43).