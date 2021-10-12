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"Павелко, п***р". Фанаты Карпат отреагировали на присутствие президента УАФ на стадионе

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Матч завершился победой для львовского клуба

"Павелко, п***р". Фанаты Карпат отреагировали на присутствие президента УАФ на стадионе

Фото: facebook.com/karpaty.lviv

Новина українською

В матче 13-го тура Второй лиги "Карпаты" принимали "Любомир" Ставище. На 49-й минуте встречи диктор объявил, что на матче присутствует президент УАФ Андрей Павелко.

Фанаты моментально отреагировали: сначала прозвучал недовольный свист, затем кричалка из двух слов - "Павело, п***р".

Отметим, матч завершился победой для львовских "Карпат" со счетом 2:0. Голы на счету Валерия Болденкова и Дениса Кожанова. Также добавим, что подопечные Андрея Тлумака идут вторыми в турнирной таблице группы А Второй лиги, набрав 30 очков.

Момент на 1:15:45 (кричалка фанов на 1:16:43).

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В статье: Андрей Павелко Любомир (Ставище) Карпаты (Львов)
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Комментарии (4)
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Болельщик39 (Харьков)
12.10.2021 в 10:12
Это была очень важная новость. Ещё хотелось бы знать, что написано на заборе.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
12.10.2021 в 09:52
Главное- редакция своевременно отреагировала.И это здорово! Что нас постоянно держат в курсе самых главных событий.
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+1
-1
Skotparker
12.10.2021 в 09:40
Подарок від Львова на день народження !!!
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+1
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
12.10.2021 в 09:28
Ну птар і птар, чого бурчати. Я ось також, нічого поганого в цьому нема.
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+2
0


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