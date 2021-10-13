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"Не собираюсь участвовать в этих аферах". Форвард Деда - об уходе из галицких Карпат
Игроку не понравилось отношение к нему со стороны руководства
Фото: ФК Карпаты (Галич)
22-летний нападающий Ярослав Деда рассказал о причинах своего ухода из галицких "Карпат".
– Если откровенно, то мне не понравился проект "Карпат" – то, что они начали привозить легионеров, ставить их в основу для того, чтобы потом продать. В такой футбол я не хочу играть.
– Вы общались с новым тренером Карлосом Инахеросом?
– Я был на двух тренировках. Он хороший тренер. Не думаю, что сделал ему что-то плохое. Считаю, если бы я остался в команде, то мы бы сошлись характерами.
– В последний раз за "Карпаты" Вы сыграли в матче 7-го тура против "Киева" 4 сентября. Почему не участвовали в следующих матчах?
– Еще перед тем матчем мне сообщили, что нападающим в основе будет Икер Скотто, а я должен играть на другой позиции. Насколько я понял, "Карпаты" имеют свои планы, они хотят потом выгодно продать его и других легионеров.
Сказал, что просто не собираюсь участвовать в этих аферах и хочу играть на своей позиции, которую заслуживаю больше Икера. Считаю, что я выглядел лучше него. Но, как Вы можете догадаться, тренеры ничего в этом не решали – все решало руководство клуба. Меня поставили в матче с "Киевом" левым хавбеком, я сыграл только в 1-м тайме. Сказал откровенно, что на этой позиции нет желания играть.
– Общались со Смалийчуком в галицкой команде?
– Несколько раз виделись, но не сильно с ним общались. О целях и амбиции команды он нам не говорил.
– Есть ли уже предложения от каких команд?
– На этот вопрос ответить не могу. Пока это останется секретом, а дальше посмотрим.
– Хотели бы вернуться во львовские "Карпаты"?
– Честно говоря, хочу немного дать паузу с "Карпатами". Пока не планирую выступать во львовских клубах. Хочется попробовать что-то другое и поиграть в сильных командах, – сказал Деда.
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