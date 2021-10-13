"Не собираюсь участвовать в этих аферах". Форвард Деда - об уходе из галицких Карпат

22-летний нападающий Ярослав Деда рассказал о причинах своего ухода из галицких "Карпат".

– Если откровенно, то мне не понравился проект "Карпат" – то, что они начали привозить легионеров, ставить их в основу для того, чтобы потом продать. В такой футбол я не хочу играть.

– Вы общались с новым тренером Карлосом Инахеросом?

– Я был на двух тренировках. Он хороший тренер. Не думаю, что сделал ему что-то плохое. Считаю, если бы я остался в команде, то мы бы сошлись характерами.

– В последний раз за "Карпаты" Вы сыграли в матче 7-го тура против "Киева" 4 сентября. Почему не участвовали в следующих матчах?

– Еще перед тем матчем мне сообщили, что нападающим в основе будет Икер Скотто, а я должен играть на другой позиции. Насколько я понял, "Карпаты" имеют свои планы, они хотят потом выгодно продать его и других легионеров.

Сказал, что просто не собираюсь участвовать в этих аферах и хочу играть на своей позиции, которую заслуживаю больше Икера. Считаю, что я выглядел лучше него. Но, как Вы можете догадаться, тренеры ничего в этом не решали – все решало руководство клуба. Меня поставили в матче с "Киевом" левым хавбеком, я сыграл только в 1-м тайме. Сказал откровенно, что на этой позиции нет желания играть.

– Общались со Смалийчуком в галицкой команде?

– Несколько раз виделись, но не сильно с ним общались. О целях и амбиции команды он нам не говорил.

– Есть ли уже предложения от каких команд?

– На этот вопрос ответить не могу. Пока это останется секретом, а дальше посмотрим.

– Хотели бы вернуться во львовские "Карпаты"?

– Честно говоря, хочу немного дать паузу с "Карпатами". Пока не планирую выступать во львовских клубах. Хочется попробовать что-то другое и поиграть в сильных командах, – сказал Деда.