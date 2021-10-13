"Его интеллект подавляет наши примитивные планы". Карпаты Галич насмешливо попрощались с Дедой

Галицкие "Карпаты" высмеяли слова своего экс-нападающего Ярослава Деды, который покинул клуб на прошлой неделе.

"ФК "Карпаты" Галич искренне благодарен бывшему нападающему нашей команды Ярославу Деды. С огромной грустью нам пришлось попрощаться с лидером команды, но мы понимали, что игрок такого уровня заслуживает выступать в более высоком дивизионе. Формы Ярослава Деды совсем не вмещаются в рамки нашего молодого и маленького клуба, а его интеллект подавляет наши примитивные стратегические планы по дальнейшему развитию, сводя их к понятию "аферы".

Вынуждены признать, что мы плохо лечили Ярослава. И хотя клубные врачи убеждали, что все его травмы — следствие чрезмерного лишнего веса, а процент жира в организме превышает все адекватные нормы, мы в это не верили. Перед тем, как клуб расторг контракт с Дедой, он вынужденно пропустил три недели тренировок по уважительной причине — у него болело горло. Злые языки цинично шутили, что это из-за чрезмерного употребления холодного пива и других алкогольных напитков из морозилки — мы опять же не верили.

Разве в здравом уме можно себе представить, чтобы футболист-профессионал употреблял столько алкоголя и курил как паровоз? Ни в коем случае. Это все клевета завистников. Настойчиво всех просим не распространять разные глупости о наших игроков, хоть и бывших. Уверены, что они ничем подобным не занимаются.

Ярослав был образцовым нападающим и лидером команды. Вся тактика подбиралась исключительно под него. Тренеры категорически запретили ему при любых обстоятельствах вступать в единоборства, помогать защитникам или вообще много бегать. Деда должен был играть только на чистых мячах, выбегая из центра поля один на один с вратарем. И неважно, что он не реализовал с десяток таких моментов.

Конечно, мы предложили ему помощь футбольного психолога, но Ярослав решил, что это все для слабаков и махнул рукой, мол, сам справлюсь. Видимо, он хотел, как сознательный член команды, поберечь клубный бюджет. А то, что Деда регулярно обращался в клуб с просьбой выдать ему зарплату заранее или небольшими займами — это нормально. Мы же все понимаем, что у игрока такого уровня и потребности соответствующие.

А финальным аккордом стало досадное недоразумение, за которое мы искренне каемся и просим у Ярослава прощения. Главный тренер посмел переместить Деду с любимого насиженного места в центральном круге на фланг! На фланг, где нужно постоянно бегать, возвращаться в оборону, выкладываться по полной, а не халявить и реально уставать. И Ярослав, как настоящий мужчина, выразил свое возмущение и сказал, что на фланге он играть не будет. Категорически. Такое требование Ярослава была абсолютно адекватным и справедливым. "Карпаты" Галич не придумали ничего лучшего, чем пригласить игрока в офис и предложить ему расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Нам очень жаль, что мы не смогли раскрыть потенциал этого великого игрока из-за бездарного тренера и нелепого менеджмента, поэтому мы признали все наши ошибки и отпустили его. Еще мы очень боялись, чтобы Ярослав Деда нечаянно не рассказал всю правду о нашем клубе, потому что от стыда мы бы провалились сквозь землю. Нам-то парировать нечем, ведь он неутомимый суперпрофессионал, с великолепным весом, идеальным здоровьем, не пьет, не курит, кладет хет-трики в каждом матче, очень пунктуальный и ответственный, готов выполнять любое указание главного тренера и так далее.

Поэтому мы искренне желаем, чтобы Ярослав не вспоминал о нас недобрым словом, а как можно скорее нашел себе клуб, соответствующий его спортивным и философским критериям. Мы убеждены, что это будет элитный клуб, который подпишет контракт с Дедой вообще без всяких медосмотров, забронирует ему место в стартовом составе в центре поля, подстроит под него всю командную тактику и заплатит галичанам крошечную компенсацию.

Всего тебе хорошего, Ярослав! Прости нас", - говорится в заявлении клуба.