Мочуляк: Конкуренция в Левом Берегу пойдет только на пользу

В интервью UA-Футбол новичок лидера Группа А второй лиги Ренат Мочуляк рассказал о своем возвращении в Киев, об адаптации в новом коллективе Левого Берега и вспомнил свои выступления в Греции и Молдове.

- Ренат, твоя фамилия известна больше в связи с одесским футболом. Но именно выпускные годы в детско-юношеском футболе ты провел в школе киевского Динамо. Что для тебя возвращения в Киев?

- В Киеве жил в течение шести лет, поэтому этот город стал для меня также родным, как и Одесса. Счастлив, что имею возможность вернуться в столицу. Мне очень нравится этот город.

- В составе Левого Берега немало опытных игроков. Как они тебя приняли и вообще, как ты адаптировался в новом для себя клубе?

- Действительно, костяк Левого Берега составляют опытные футболисты, которые уже заявили о себе, играя на высоком уровне. Когда тренируешься с такими игроками, то имеешь возможность прогрессировать в своем развитии. Такая конкуренция пойдет мне только на пользу. С адаптацией проблем не было, ведь внутри коллектива очень хороший микроклимат. Все общаются друг с другом.

- С кем из новых партнеров по Левому Берегу ты был знаком по выступлениям в других клубах?

- Несколько футбоилстив из Левого Берега знал лично, ведь пересекался с ними на футбольном поле. Речь идет об Олеге Соколове и Василие Курице. С Олегом играли в дубле Черноморца, который тогда, кстати, тренировал Андрей Ущаповский. С Олегом мы всегда были на связи. Василия знаю как коренного одессита, с которым у нас достаточно общих друзей. Даже однажды при стечении обстоятельств отдыхали вместе в Египте.

- Ты уже успел дважды выйти в стартовом составе Левого Берега в этом чемпионате Второй лиги - против Чернигова и Буковины. Каковы твои впечатления?

- Спасибо тренерскому штау за доверие. Для меня важна игровая практика. Пока не совсем доволен собой, но надеюсь, что буд добавлять от матча к матчу.

- Текущий сезон ты начал в черниговской Десне, сыграв в чемпионате юношеских команд три игры и забив один гол. Не сложилось у тебя с черниговским клубом?

- К сожалению, зимой травмировался и до конца сезона восстанавливался. Чтобы набрать игровые кондиции, пришлось играть за юношескую команду. Почему не удалось закрепиться в клубе? Сложно ответить на этот вопрос. Кое-где я сам не выдержал конкуренции, к тому же, не хватало доверия со стороны тренерского штаба. Плюс, травма также повлияла на мое положение в команде.

Сейчас все мои мысли связаны только с Левым Берегом. Сделаю все, чтобы помочь команде достичь максимальных результатов.

- В прошлом сезоне ты выступал за молдавский Сфынтул Георге, с которым едва не стал бронзовым призером, завершив чемпионат на четвертом месте. Можешь ли ты сравнить уровень игры и инфраструктуры футбольных клубов Украины и Молдовы?

- Действительно, на правах аренды выступал за Сфынтул Георге. К тому времени команда была серебряным призером чемпионата и участвовала в квалификации Лиги Европы. Также мы играли в финале национального Кубка. Считаю, что эта аренда пошла мне на пользу.

- В 18-летнем возрасте ты перешел в греческий Платаньяс, который тогда тренировали екстренеры симферопольской Таврии - Христопулос и Яннис Томаидис. Чем запомнился тебе этот период?

- У меня тогда завершился контракт с Динамо и поступило предложение из Греции. Кстати, Платаньяс тогда входил в топ-6 чемпионата Греции. Я тогда играл за дубль и тренировался с основной, ведь был еще юным. К сожалению, через полгода у клуба начались финансовые проблемы и пришлось покинуть команду. Насколько мне известно, клуб прекратил существование. Часто вспоминаю тот период в своей карьере и жалею, что не смог закрепиться в Греции, ведь уровень футбола меня там поразил.

- Как и твой отец ты не впечатляешь гренадерскими размерами. Однако, как универсал можешь сыграть как в полузащите, так и в нападении. Какая позиция на поле тебе ближе?

- Отец играл центрального нападающего и забивал достаточно мячей. Мне о такой результативность можно только мечтать. С ним мы очень разные на футбольном поле. По позиции, то прекрасно себя чувствую как центре поля, так и на флангах атаки. Где поставит тренер, там и буду играть.

- Олег Леонидович Мочуляк до сих пор является твоим главным критиком? Как часто он тебе дает советы в футбольных и жизненных вопросах?

- После каждой игры общаемся, обсуждаем игровые моменты. Раньше было больше критики с его стороны, а сейчас он уже спокойно может подсказать или даже похвалить. Я сам для себя главный критик. Всегда пересматриваю свои матчи и стараюсь сделать правильные выводы.