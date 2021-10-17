Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У одного из лидеров Второй лиги коронавируса заболело сразу 17 игроков
Это повлияет на календарь соревнования
Фото: ЛНЗ Лебедин
Сразу два следующих матча черкасского "ЛНЗ" будут перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде. Meta-ratings сообщает, что 17 игроков заболели ковидом, а все остальные пошли на самоизоляцию.
Добавим, что клуб на официальном сайте отметил, что матч 14-го тура против винницкой "Нивы" не состоится через несколько случаев коронавируса среди футболистов.
Согласно правилам карантина, будет перенесен и поединок 15-го тура, в котором "ЛНЗ" должен был встретиться в дерби с черкасским "Днепром". Пока неизвестно когда будут сыграны эти два матча.
Отметим, что на 28-е октября запланировано проведение поединка Кубка Украины. Жребий свел "ЛНЗ" с "Днепром-1" и пока неизвестно точно состоится этот матч.
Напомним, что черкащане пока занимают четвертое место во Второй лиге, уступая лидерам "Левому Берегу" и "Карпатам" пятью очками.
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