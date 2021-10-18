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Клуб Второй лиги потерял основного полузащитника до конца года

Вторая лига
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Футболиста увезли со стадиона на скорой помощи

Клуб Второй лиги потерял основного полузащитника до конца года

Фото: ФК Виктория

Новина українською

В воскресном матче Второй лиги с "Перемогой" (0:1) фланговый полузащитник "Виктории" Владимир Черников получил травму, которая вывела его из строя до конца осенней части сезона.

В игровом эпизоде на 65-й минуте после верховой борьбы за мяч форвард хозяев Артем Радченко завалился на одиннадцатого номера гостей, который при падении сломал правую руку. Со стадиона футболиста увезла "скорая помощь".

29-летний Черников — один из трех игроков "Виктории", который принял участие во всех 14 матчах нынешнего чемпионата.

Напомним, команда из Николаевки с 18 очками занимает 11-е место в группе Б. При этом перед стартом сезона ставилась задача повыситься в классе. В следующем туре 23 октября "Виктория" сыграет дома с "Полтавой".

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В статье: Виктория (Николаевка)
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