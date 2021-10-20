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Карпаты Галич спели песню "Батько наш Бандера" и передали эстафету галицким командам

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Клуб из Второй лиги запустил свой футбольный флешмоб

Карпаты Галич спели песню "Батько наш Бандера" и передали эстафету галицким командам

Скриншот: YouTube-канал Карпат (Галич)

Новина українською

"Карпаты" Галич из Второй лиги начали футбольный флешмоб:

"Песня "Батько наш Бандера" стала мегапопулярной после того, как дети одной из львовских школ спели ее и опубликовали в соцсетях. После этого песню начали петь и другие школьники.

"Карпаты" не могли обойти вниманием такие патриотические начинания детей и решили поддержать их, начав футбольный флешмоб. Игроки команды спели несколько строк песни и передали эстафету всем галицким клубам. Присоединяйтесь! Слава Украине!", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, "Карпаты" Галич находятся на 8-й позиции в турнирной таблице Второй лиги, в активе львовского клуба 17 зачетных пунктов.

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В статье: Карпаты (Галич)
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Источник:
ФК Карпаты Галич

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Комментарии (6)
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Американец 2000
20.10.2021 в 15:14
Довбни (((((((((((( Скоро совсем раскроются и буду петь славные песни про Гитлера ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 15:23
Так твої й так їх співали у 1939-41 рр.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 15:26
А ваші улюблені - "За родіну, за сталіна" та "лєнін завжди живий"? О, забув... Зараз же є ще про "дядю путіна". І не одна.
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+2
-1
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Американец 2000
20.10.2021 в 15:30
Нет , Как на хуторе - Сектор газа !
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 15:12
Молодці!
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+2
-1
avatar
M&M (Lviv)
20.10.2021 в 15:03
Люксор вилазь))
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+2
0


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