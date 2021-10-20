Карпаты Галич спели песню "Батько наш Бандера" и передали эстафету галицким командам

"Карпаты" Галич из Второй лиги начали футбольный флешмоб:

"Песня "Батько наш Бандера" стала мегапопулярной после того, как дети одной из львовских школ спели ее и опубликовали в соцсетях. После этого песню начали петь и другие школьники.

"Карпаты" не могли обойти вниманием такие патриотические начинания детей и решили поддержать их, начав футбольный флешмоб. Игроки команды спели несколько строк песни и передали эстафету всем галицким клубам. Присоединяйтесь! Слава Украине!", - сказано в заявлении клуба.