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Карпаты Галич спели песню "Батько наш Бандера" и передали эстафету галицким командам
Клуб из Второй лиги запустил свой футбольный флешмоб
Скриншот: YouTube-канал Карпат (Галич)
"Карпаты" Галич из Второй лиги начали футбольный флешмоб:
"Песня "Батько наш Бандера" стала мегапопулярной после того, как дети одной из львовских школ спели ее и опубликовали в соцсетях. После этого песню начали петь и другие школьники.
"Карпаты" не могли обойти вниманием такие патриотические начинания детей и решили поддержать их, начав футбольный флешмоб. Игроки команды спели несколько строк песни и передали эстафету всем галицким клубам. Присоединяйтесь! Слава Украине!", - сказано в заявлении клуба.
Напомним, "Карпаты" Галич находятся на 8-й позиции в турнирной таблице Второй лиги, в активе львовского клуба 17 зачетных пунктов.
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