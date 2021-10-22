Причина - COVID. Еще один матч ЛНЗ во Второй лиге был перенесен

Еще один матч Второй лиги был перенесен на неопределенный срок. И снова с участием одного из лидеров - "ЛНЗ".

Как сообщает официальный сайт коллектива, дерби против черкасского "Днепра" не состоится. Часть игроков "ЛНЗ" продолжают находится на самоизоляции из-за коронавируса, еще один футболист - дисквалифицирован.

Напомним, что ранее по этой же причине сорвалась встреча с "Нивой".