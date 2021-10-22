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Причина - COVID. Еще один матч ЛНЗ во Второй лиге был перенесен

Вторая лига
(1 голосов)

Дерби в субботу не состоится

Причина - COVID. Еще один матч ЛНЗ во Второй лиге был перенесен

Фото: ФК ЛНЗ

UA-Футбол
Новина українською

Еще один матч Второй лиги был перенесен на неопределенный срок. И снова с участием одного из лидеров - "ЛНЗ".

Как сообщает официальный сайт коллектива, дерби против черкасского "Днепра" не состоится. Часть игроков "ЛНЗ" продолжают находится на самоизоляции из-за коронавируса, еще один футболист - дисквалифицирован.

Напомним, что ранее по этой же причине сорвалась встреча с "Нивой".

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В статье: Днепр (Черкассы) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК "ЛНЗ"

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zafopasw
22.10.2021 в 14:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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