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Причина - COVID. Еще один матч ЛНЗ во Второй лиге был перенесен
Дерби в субботу не состоится
Фото: ФК ЛНЗ
Еще один матч Второй лиги был перенесен на неопределенный срок. И снова с участием одного из лидеров - "ЛНЗ".
Как сообщает официальный сайт коллектива, дерби против черкасского "Днепра" не состоится. Часть игроков "ЛНЗ" продолжают находится на самоизоляции из-за коронавируса, еще один футболист - дисквалифицирован.
Напомним, что ранее по этой же причине сорвалась встреча с "Нивой".
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Источник:ФК "ЛНЗ"
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22.10.2021 в 14:28
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