Буковина снова осталась без главного тренера

В " Буковине " снова произошли изменения на тренерском мостике.

Как стало известно Meta-ratings, руководство клуба решило отказаться от услуг главного тренера Евгения Коваленко, связанного контрактом до февраля 2022 года.

По имеющейся информации, до окончания осенней части сезона за тренировочный процесс и выступления во Второй лиге будут отвечать Юрий Киселица — ассистент Евгения Коваленко, и Андрей Лахнюк, возглавлявший "Буковину" (U-19).

Напомним, что только за последнее время "Буковину" тренировали Вадим Заяц, Юрий Гий, Виктор Мглинец, Сергей Шищенко, Олег Ратий, Юрий Крафт, Виталий Куница, Андрей Мельничук, Степан Маковийчук.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Украины в группе А Второй лиги черновицкая "Буковина" занимает девятое место, имея в активе 16 очков.