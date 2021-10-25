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Буковина снова осталась без главного тренера

Вторая лига
(1 голосов)

В черновицком клубе серьезная текучка кадров

Буковина снова осталась без главного тренера

Фото - ФК Буковина

Новина українською

В "Буковине" снова произошли изменения на тренерском мостике.

Как стало известно Meta-ratings, руководство клуба решило отказаться от услуг главного тренера Евгения Коваленко, связанного контрактом до февраля 2022 года.

По имеющейся информации, до окончания осенней части сезона за тренировочный процесс и выступления во Второй лиге будут отвечать Юрий Киселица — ассистент Евгения Коваленко, и Андрей Лахнюк, возглавлявший "Буковину" (U-19).

Напомним, что только за последнее время "Буковину" тренировали Вадим Заяц, Юрий Гий, Виктор Мглинец, Сергей Шищенко, Олег Ратий, Юрий Крафт, Виталий Куница, Андрей Мельничук, Степан Маковийчук.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Украины в группе А Второй лиги черновицкая "Буковина" занимает девятое место, имея в активе 16 очков.

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В статье: Буковина (Черновцы)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
25.10.2021 в 21:25
Хига себе последнее время - больше 10 лет.
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