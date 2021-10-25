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Бакалов: У ЛНЗ есть и тяжело заболевшие футболисты. Боремся

Вторая лига
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В клубе очень непростая ситуация

Бакалов: У ЛНЗ есть и тяжело заболевшие футболисты. Боремся

instagram.com/fclnz

Новина українською

Главный тренер черкасского клуба "ЛНЗ" Юрий Бакалов поделился последними новостями из стана своей команды, внутри которой произошла вспышка коронавируса.

"Двенадцать футболистов и пять человек из персонала заражены, в том числе и я. Чувствую себя нормально. Дай Бог, чтобы не было осложнений.

Есть у нас и случаи с осложнениями. У одного массажиста плохое состояние. Есть и тяжело заболевшие футболисты, к сожалению. Боремся. Эта беда нас не обошла. Люди потихоньку выздоравливают и восстанавливаются.

Полной информации у нас нет. Будем проводить дополнительное тестирование на этой неделе. Завтра или послезавтра. И тогда будет полная ясность кто в каком состоянии", — сказал Бакалов.

Напомним, что из-за данного происшествия не состоится матч 1/8 Кубка Украины "ЛНЗ" - "Днепр-1", который был запланирован на 28 октября.

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В статье: Юрий Бакалов ЛНЗ (Черкассы) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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