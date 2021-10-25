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Бакалов: У ЛНЗ есть и тяжело заболевшие футболисты. Боремся
В клубе очень непростая ситуация
instagram.com/fclnz
Главный тренер черкасского клуба "
"Двенадцать футболистов и пять человек из персонала заражены, в том числе и я. Чувствую себя нормально. Дай Бог, чтобы не было осложнений.
Есть у нас и случаи с осложнениями. У одного массажиста плохое состояние. Есть и тяжело заболевшие футболисты, к сожалению. Боремся. Эта беда нас не обошла. Люди потихоньку выздоравливают и восстанавливаются.
Полной информации у нас нет. Будем проводить дополнительное тестирование на этой неделе. Завтра или послезавтра. И тогда будет полная ясность кто в каком состоянии", — сказал Бакалов.
Напомним, что из-за данного происшествия не состоится матч 1/8 Кубка Украины "ЛНЗ" - "Днепр-1", который был запланирован на 28 октября.
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