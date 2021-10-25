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Президент Перемоги: Фанаты Сум кричали нашему темнокожему игроку расистские выкрики, показывая Маугли

Вторая лига
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(1 голосов)

Дело начинает обрастать подробностями

Президент Перемоги: Фанаты Сум кричали нашему темнокожему игроку расистские выкрики, показывая Маугли

скриншот youtube

Новина українською

Почетный президент "Перемоги" Фемис Сагиров рассказал о драке болельщиков, которая возникла в концовке матча с "Сумами" (3:1).

"Я присутствовал на этом матче, который состоялся в селе Байрак на стадионе, который у "Сум", даже не был заявлен на сезон, как запасной. Но ПФЛ позволила сумчанам сыграть на этой арене, видимо, им пошли навстречу, чтобы команда не снялась с чемпионата. Мы не апеллировали и не оспаривали это решение, отправившись на матч.

Уже на самом матче произошло то, что увидела вся страна. Стюардов там не было, только два полицейских, а хозяев приехала поддерживать большая группа болельщиков, оказавшаяся за забором, из-за того, что матч проходил без зрителей, поскольку Сумская область находится в "красной эпидемиологической зоне". Весь матч эти фанаты выкрикивали в адрес нашего темнокожего футболиста расистские выкрики: "Нигер, угу-гу", показывая Маугли. Потом летели бутылки, петарды во время игровых эпизодов. Чудом не пострадал наш вратарь еще во время игры. Все могло быть печально.

Если люди не умеют воспринимать поражение и так реагируют, это дикость, ведь мы живем в 21 веке. На протяжении всего матча, еще при счете 1:1, они ломали забор и в итоге в концовке матча его сломали, прорвавшись к полю после наших голов. Возможно, это произошло из-за вмешательства каких-то третьих сил, потому что у "Сум" борьба за стадион, свои проблемы и так далее. И мы попали под раздачу.

Получается, если ПФЛ и клубы-хозяева не могу обеспечить охрану, мы будем охранять себя сами. Ресурсов для этого хватит. Нам всем, кто был в составе гостей на этом матче, угрожала опасность. Побили нашего тренера, баллончиком с газом атаковали нашего запасного игрока. Неизвестно, чем могло закончиться это побоище. Нам говорили, что их автобусы после матча где-то останавливались по дороге, может, нас поджидали, но мы, слава богу, в итоге проскочили. К счастью, все живы и здоровы и теперь сами побеспокоимся о своей безопасности", - сказал Сагиров.

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В статье: Перемога (Днепр) ФК Сумы
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
25.10.2021 в 23:01
Это Украина))))Эвропа)))))
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янковский ян (Запорожье)
25.10.2021 в 22:59
В Сумах нет стадионов? Нужно было ехать в село?
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