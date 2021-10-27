УАФ продолжает собирать информацию о драке на матче Сумы - Перемога

Матч 15-го тура группы Б Второй лиги "Сумы" — "Перемога" (1:3), который прошел 23 октября, был прерван перед самым завершением из-за драки.

По информации Meta-ratings, на завтрашнем заседании КДК УАФ не будет обсуждаться вопрос событий, которые имели место на этом матче в концовке поединка.

По имеющейся информации, ПФЛ Украины и КДК УАФ еще продолжают сбор информации. Возможно, вопрос будет рассмотрен в следующий четверг, 5 ноября.

Тем не менее, УАФ уже дисквалифицировала стадион в Байраке, на котором в концовке матча "Сумы" – "Перемога" болельщики сумской команды прорвались к футбольному полю, где применили в отношении футболистов и персонала команды гостей газовый баллончик.