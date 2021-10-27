Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ продолжает собирать информацию о драке на матче Сумы - Перемога
КДК данное дело еще не рассматривал
скриншот youtube
Матч 15-го тура группы Б Второй лиги "Сумы" — "Перемога" (1:3), который прошел 23 октября,
По информации Meta-ratings, на завтрашнем заседании КДК УАФ не будет обсуждаться вопрос событий, которые имели место на этом матче в концовке поединка.
По имеющейся информации, ПФЛ Украины и КДК УАФ еще продолжают сбор информации. Возможно, вопрос будет рассмотрен в следующий четверг, 5 ноября.
Тем не менее, УАФ уже дисквалифицировала стадион в Байраке, на котором в концовке матча "Сумы" – "Перемога" болельщики сумской команды прорвались к футбольному полю, где применили в отношении футболистов и персонала команды гостей газовый баллончик.
Популярное сейчас
- WADA обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляциях с допинг-тестами
- Селезнев: Слова Поворознюка? Я голов больше забил, чем весь Ингулец
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.10.2021
- Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал "Сумы - сосать", а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
Новости по теме
- 00:15 Украинские Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал "Сумы - сосать", а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие
- 22:27 Украинские Президент Перемоги: Фанаты Сум кричали нашему темнокожему игроку расистские выкрики, показывая Маугли
- 15:15 Украинские Президент ПФЛ: Из-за драки Сумам не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения