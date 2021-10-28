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После нападения сумских фанатов пострадало пять игроков Перемоги

Вторая лига
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(2 голосов)

Ультрас "Сум" вели себя крайне неадекватно

После нападения сумских фанатов пострадало пять игроков Перемоги

Скриншот: facebook.com/fcperemoga

Новина українською

Главный тренер "Перемоги" Сергей Воробей прокомментировал скандал, который возник в выездном матче его команды против "Сум" (3:1), завершившийся нападением местных фанатов на игроков, тренеров и персонал "Перемоги".

"Фанаты "Сум", находившиеся в начале матча за забором, уже с середины первого тайма начали вести себя неадекватно: бросали бутылки в нашу штрафную, потом петарду, файер.

По итогам нападения на нашу команду в конце матча пострадало пять футболистов "Перемоги", которые обратились за медицинской помощью. У ребят гематомы, побои. Мне тоже досталось. Получил удары в берцовую кость и спину.

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Честно говоря, впервые в карьере столкнулся с таким неадекватным поведением болельщиков. Бывает, ультрас между собой воюют, но, чтобы прорваться к полю, к технической зоне и там устроить драку с газовым баллончиком, с железом в руках... Это нонсенс. Поэтому, конечно, все мы испытали стресс, от которого до сих пор отходим.

Я думаю, наказание должны понести те, кто организовал все это, кто прорывался на поле. Эти фанаты уже в середине второго тайма ломали забор и пытались прорваться к полю.

Понятно, что футбол — это противостояние, соперничество. Но оно должным быть честным, уважительным друг к другу и без агрессии. Когда же в игру вмешиваются третьи силы, это никак не красит наш футбол, за него тогда становится стыдно", - сказал Воробей.

Ранее сообщалось, что УАФ запретила проводить матчи на скандальном стадионе в Сумской области.

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В статье: Перемога (Днепр) ФК Сумы Сергей Воробей
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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.10.2021 в 12:30
обезьяно-президент бегало по полю размахивая пистолетом, но все внимание к плохим фанатам Сум, лол
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donkrot (Донецк)
28.10.2021 в 11:30
Президенту Перемоги надо найти этих "бойцов" вывезти в лес и посадить на бутылку.
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.10.2021 в 12:30
ты это, свои сокровенные фантазии при себе держи штоле
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+1
0
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Сумчанин (Сумы)
28.10.2021 в 11:20
Надо было не кричать в сторону хозяев "сумы сосать". Вот выпросили и соснули.А теперь им ещё что-то не так. Ещё и стволом их презик бегал пугал.
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+3
-1
vinn (Khmelnitsky)
28.10.2021 в 11:07
"не фарбує наш футбол" - бездонне дно донної редактури........
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0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
28.10.2021 в 11:35
Нє фарбірує наш футбіл
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