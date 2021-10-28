После нападения сумских фанатов пострадало пять игроков Перемоги

Главный тренер "Перемоги" Сергей Воробей прокомментировал скандал, который возник в выездном матче его команды против "Сум" (3:1), завершившийся нападением местных фанатов на игроков, тренеров и персонал "Перемоги".

"Фанаты "Сум", находившиеся в начале матча за забором, уже с середины первого тайма начали вести себя неадекватно: бросали бутылки в нашу штрафную, потом петарду, файер. По итогам нападения на нашу команду в конце матча пострадало пять футболистов "Перемоги", которые обратились за медицинской помощью. У ребят гематомы, побои. Мне тоже досталось. Получил удары в берцовую кость и спину.

Честно говоря, впервые в карьере столкнулся с таким неадекватным поведением болельщиков. Бывает, ультрас между собой воюют, но, чтобы прорваться к полю, к технической зоне и там устроить драку с газовым баллончиком, с железом в руках... Это нонсенс. Поэтому, конечно, все мы испытали стресс, от которого до сих пор отходим. Я думаю, наказание должны понести те, кто организовал все это, кто прорывался на поле. Эти фанаты уже в середине второго тайма ломали забор и пытались прорваться к полю. Понятно, что футбол — это противостояние, соперничество. Но оно должным быть честным, уважительным друг к другу и без агрессии. Когда же в игру вмешиваются третьи силы, это никак не красит наш футбол, за него тогда становится стыдно", - сказал Воробей.

Ранее сообщалось, что УАФ запретила проводить матчи на скандальном стадионе в Сумской области.