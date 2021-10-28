"Обзвонили больницы и полицию" - Буковина не знает, куда пропал главный тренер

" Буковина " выступила с официальным заявлением по поводу якобы отставки главного тренера Евгения Коваленко.

Клуб заявляет, что специалист самовольно покинул команду, хотя ранее Коваленко заявлял, что его уволили.

"Приятно, что тренер наконец-то дал о себе знать – пусть через какое-то интервью. Мы ведь отчаянно пытались его найти, обзвонили все соответствующие службы, больницы, полицию – безрезультатно. То, что с ним все хорошо, он жив-здоров – хорошая новость.

Плохо, что мы не видим его на рабочем месте. Похоже, что тренер просто покинул команду посреди сезона. По моему убеждению, контрактные обязательства нужно выполнять", – сказал президент "Буковины" Вадим Заяц.