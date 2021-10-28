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"Обзвонили больницы и полицию" - Буковина не знает, куда пропал главный тренер

Вторая лига
(1 голосов)

Украинский футбол продолжает радовать скандалами

"Обзвонили больницы и полицию" - Буковина не знает, куда пропал главный тренер

facebook.com/FSCBC

Новина українською

"Буковина" выступила с официальным заявлением по поводу якобы отставки главного тренера Евгения Коваленко.

Клуб заявляет, что специалист самовольно покинул команду, хотя ранее Коваленко заявлял, что его уволили.

"Приятно, что тренер наконец-то дал о себе знать – пусть через какое-то интервью. Мы ведь отчаянно пытались его найти, обзвонили все соответствующие службы, больницы, полицию – безрезультатно. То, что с ним все хорошо, он жив-здоров – хорошая новость.

Плохо, что мы не видим его на рабочем месте. Похоже, что тренер просто покинул команду посреди сезона. По моему убеждению, контрактные обязательства нужно выполнять", – сказал президент "Буковины" Вадим Заяц.

Также отмечается, что клуб не будет искать нового тренера до конца первой части сезона.

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В статье: Буковина (Черновцы) Евгений Коваленко
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Комментарии (2)
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sergei2020 (Черновцы)
28.10.2021 в 23:54
Походу в Барсу сбежал!
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0
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 23:45
Стоп, - думаю себе: Что-то здесь не так... ©
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