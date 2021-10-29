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Тренер Буковины Коваленко: Руководство клуба устроило спектакль, чтобы не платить мне компенсацию

Вторая лига
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Ответный ход от специалиста

Тренер Буковины Коваленко: Руководство клуба устроило спектакль, чтобы не платить мне компенсацию

ФСК Буковина

Новина українською

На днях "Буковина" сообщила об исчезновении главного тренера Евгения Коваленко, отметив, что его никто не увольнял и он не выполняет своих обязанностей. Сам специалист так прокомментировал данную ситуацию.

"То, что я уволен президент ФК "Буковина" Вадим Заяц сказал мне за час до начала тренировки в присутствии представителей клуба - Виктора Олейника и своего брата - Валентина. Затем он проинформировал об этом игроков команды.

В ФК отлично были осведомлены, что я уехал домой - в Днепр, ведь спустя несколько дней со мной связался по телефону Валентин Заяц и в разговоре речь шла о размере компенсации, поскольку я связан контрактом с "Буковиной" до февраля 2022 года. Я сказал, что не требую компенсацию до окончания сроков соглашения, а прошу выдать мне зарплату за октябрь и ноябрь - до конца осенней части сезона.

По-видимому, даже такой вариант не устроил Вадима Зайца, затеявшего шоу с поисками якобы исчезнувшего главного тренера. Хотя проще всего было набрать мой номер телефона, как это уже сделал его брат - Валентин. Цель этого спектакля - дискредитировать меня, уволить по статье, чтобы не платить компенсацию за разрыв контракта.

Знаете, у меня была возможность убедиться, что неудачи "Буковины" в последние годы, это, прежде всего, из-за непрофессионализма клубного руководства, с постоянной чехардой на тренерском мостике, массовой ротацией футболистов.

Как видите, со мной все в порядке, однако о моем возвращении в "Буковину" - не может быть речи. Я просто уже не верю президенту ФК Вадиму Зайцу, а это для меня главный жизненный принцип. За восемь месяцев, что я возглавлял "Буковину", не заслужил к себе такого отношения.

Кстати, причитающиеся мне по контракту деньги готов передать на благотворительность", - сказал Коваленко.

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В статье: Буковина (Черновцы) Евгений Коваленко
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