Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Второй лиги уволил главного тренера и уже назначил нового
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию
Фото: МФК Николаев
МФК "Николаев" официально отправил в отставку главного тренера Сергея Шевченко.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Вместе с 63-летним специалистом клуб покинули тренер-аналитик Дмитрий Назаренко и тренер вратарей Андрей Лазарчук.
Шевченко возглавил команду перед стартом нынешнего сезона. После 16-туров "Николаев" занимает пятое место в группе Б Второй лиги.
В клубе назвали фамилию нового главного тренера. Это - Эдуард Павлов. Его последнее место работы и должность - ассистент главного тренера ФК "Львов". Также он возглавлял юношескую команду киевского "Арсенала", "Сталь" (Днепродзержинск) и армянский "Ереван".
В следующем туре "Николаев" будет принимать "Реал Фарму". Игра состоится 6 ноября и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Воробей: Шахтеру нужно продавать таких футболистов, как Дентиньо
- Ворскла теряет контроль над третьим местом, Заря и Днепр-1 воспользовались. Таблица УПЛ 2021/22
- Союз Нуну Эшпириту Санту и Тоттенхэма был изначально обречен на неудачу
- Гоменюк: Крымчане сами признаются, что при аннексии никаких голосований не было
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод