Клуб Второй лиги уволил главного тренера и уже назначил нового

МФК "Николаев" официально отправил в отставку главного тренера Сергея Шевченко.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Вместе с 63-летним специалистом клуб покинули тренер-аналитик Дмитрий Назаренко и тренер вратарей Андрей Лазарчук.

Шевченко возглавил команду перед стартом нынешнего сезона. После 16-туров "Николаев" занимает пятое место в группе Б Второй лиги.

В клубе назвали фамилию нового главного тренера. Это - Эдуард Павлов. Его последнее место работы и должность - ассистент главного тренера ФК "Львов". Также он возглавлял юношескую команду киевского "Арсенала", "Сталь" (Днепродзержинск) и армянский "Ереван".

В следующем туре "Николаев" будет принимать "Реал Фарму". Игра состоится 6 ноября и начнется в 17:00.