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Актер без Оскара. Врач симулировал удар игрока соперника в матче Второй лиги
Курьезный инцидент закончился конфликтом
Скриншот: instagram.com/fc.chernigiv
В матче 16-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги группы А произошел неоднозначный эпизод. В поединке турнира "Чернигов" на своем поле принимал "Мункач" (0:2).
За 5 минут до завершения встречи игрок хозяев (в желтой форме) едва прикоснулся к одному врачей закарпатской команды. Однако, тому хватило, чтобы упасть. В результате это спровоцировало конфликт между командами.
"Чернигов" – "Мункач" – 0:2
Голы: Стень, 40, Гирный, 90+5 (пен.)
Удаления: Литвиненко, 84, Порохня, 90 (все – "Чернигов")
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