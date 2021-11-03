Актер без Оскара. Врач симулировал удар игрока соперника в матче Второй лиги

В матче 16-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги группы А произошел неоднозначный эпизод. В поединке турнира "Чернигов" на своем поле принимал "Мункач" (0:2).

За 5 минут до завершения встречи игрок хозяев (в желтой форме) едва прикоснулся к одному врачей закарпатской команды. Однако, тому хватило, чтобы упасть. В результате это спровоцировало конфликт между командами.

"Чернигов" – "Мункач" – 0:2

Голы: Стень, 40, Гирный, 90+5 (пен.)

Удаления: Литвиненко, 84, Порохня, 90 (все – "Чернигов")