Винницкую Ниву покинули два футболиста

Нападающий Дмитрий Козьбан и защитник Александр Борячук покинули винницкую "Ниву". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

32-летний Козьбан, который стал игроком "Нивы" в августе этого года, сделал один ассист в девяти матчах во всех турнирах.

30-летний Борячук в текущем сезоне принял участие в семи матчах винницкой команды и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, "Нива" занимает 8-е место в группе А Второй лиги, набрав 18 очков. 6 ноября винницкая команда сыграет с "Любомиром".