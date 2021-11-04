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Винницкую Ниву покинули два футболиста
Клуб Второй лиги провел "чистку" состава
Фото: Нива В
Нападающий Дмитрий Козьбан и защитник Александр Борячук покинули винницкую "Ниву". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
32-летний Козьбан, который стал игроком "Нивы" в августе этого года, сделал один ассист в девяти матчах во всех турнирах.
30-летний Борячук в текущем сезоне принял участие в семи матчах винницкой команды и отметился двумя результативными передачами.
Напомним, "Нива" занимает 8-е место в группе А Второй лиги, набрав 18 очков. 6 ноября винницкая команда сыграет с "Любомиром".
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