Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Владимир Цыткин покинул должность главного тренера винницкой "Нивы". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

55-летний специалист возглавил "Ниву" с января 2021 года. После 14-ти матчей команда с 18 пунктами идет в турнирной таблице группы А Второй лиги на 8-й позиции. Безвыигрышная серия винничан достигла уже семи матчей.

Сам Владимир Цыткин прокомментировал это событие довольно лаконично:

"Команде сейчас нужны перемены. Поэтому я принял решение уйти с поста главного тренера".