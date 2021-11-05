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Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Вторая лига
(1 голосов)

Команда не выигрывает уже семь матчей кряду

Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Фото: Нива В

Новина українською

Владимир Цыткин покинул должность главного тренера винницкой "Нивы". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

55-летний специалист возглавил "Ниву" с января 2021 года. После 14-ти матчей команда с 18 пунктами идет в турнирной таблице группы А Второй лиги на 8-й позиции. Безвыигрышная серия винничан достигла уже семи матчей.

Сам Владимир Цыткин прокомментировал это событие довольно лаконично:

"Команде сейчас нужны перемены. Поэтому я принял решение уйти с поста главного тренера".

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В статье: Владимир Цыткин Нива (Винница)
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Источник:
Нива В

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.11.2021 в 11:23
в ЧО-ДК2 -Мороз 12 матчей не выигравает и сидит
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