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Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с главным тренером
Команда не выигрывает уже семь матчей кряду
Фото: Нива В
Владимир Цыткин покинул должность главного тренера винницкой "Нивы". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
55-летний специалист возглавил "Ниву" с января 2021 года. После 14-ти матчей команда с 18 пунктами идет в турнирной таблице группы А Второй лиги на 8-й позиции. Безвыигрышная серия винничан достигла уже семи матчей.
Сам Владимир Цыткин прокомментировал это событие довольно лаконично:
"Команде сейчас нужны перемены. Поэтому я принял решение уйти с поста главного тренера".
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