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В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!

Вторая лига
(2 голосов)

Вспоминаем карьеру легендарного голкипера

В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!

UA-Футбол
Новина українською

Казалось, в 46 лет уже никто не думает о возобновлении профессиональной карьеры, но Виталий Рева смог! Легендарный вратарь в этом сезоне попал в заявку киевского клуба "Левый Берег" и даже выходил на поле. Это событие стало для нас прекрасной возможностью вспомнить путь Ревы в футболе. Георгий Грошев подготовил вкуснейший рассказ об украинском ветеране, который все еще топ.

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В статье: Виталий Рева Динамо (Киев) ЦСКА (Киев) Левый берег (Киев)
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Комментарии (3)
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911+ (Харків)
05.11.2021 в 18:19
У голкипера в 46 выше риск получения травмы. Тут нужно взвешивать риски.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.11.2021 в 17:30
К нас такой необычный футбол, что может и Шева вернуться...
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+2
0
Caballero (DC)
05.11.2021 в 17:27
Ну знаете, в 46 лет возвращаться это уже слишком. Так и в 64 можно заявиться з дряблыми ногами и свисающим животом на поле. Ну неужели на еду не заработал за 40 лет. Стыдно!
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0
-2


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