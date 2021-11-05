В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!

Казалось, в 46 лет уже никто не думает о возобновлении профессиональной карьеры, но Виталий Рева смог! Легендарный вратарь в этом сезоне попал в заявку киевского клуба "Левый Берег" и даже выходил на поле. Это событие стало для нас прекрасной возможностью вспомнить путь Ревы в футболе. Георгий Грошев подготовил вкуснейший рассказ об украинском ветеране, который все еще топ.