Вторая лига
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В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
Вспоминаем карьеру легендарного голкипера
Казалось, в 46 лет уже никто не думает о возобновлении профессиональной карьеры, но Виталий Рева смог! Легендарный вратарь в этом сезоне попал в заявку киевского клуба "Левый Берег" и даже выходил на поле. Это событие стало для нас прекрасной возможностью вспомнить путь Ревы в футболе. Георгий Грошев подготовил вкуснейший рассказ об украинском ветеране, который все еще топ.
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