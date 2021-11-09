  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб Второй лиги отказался от четырех опытных футболистов
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй лиги отказался от четырех опытных футболистов

Вторая лига
(2 голосов)

"Виктория" из Николаевки провела "чистку" состава

Клуб Второй лиги отказался от четырех опытных футболистов

Фото: facebook.com/viktoriyafc

Новина українською

Кадровые изменения в составе дебютанта Второй лиги.

По данным Meta-ratings.com.ua, "Виктория" из Николаевки завершила сотрудничество с рядом опытных исполнителей.

По соглашению сторон уволены из клуба четыре полузащитника: 32-летний Вячеслав Акимов (12 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне Второй лиги), 35-летний Владимир Аржанов (12 игр, 1 гол), 33-летний Евгений Лозовой (7 матчей) и 32-летний Станислав Передистый (4 игры).

Напомним, после 17 туров чемпионата Второй лиги "Виктория" занимает 10-е место в группе Б. 13 ноября команда Анатолия Бессмертного сыграет дома с "Энергией".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктория (Николаевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.11.2021 в 16:33
остался только Минай -вперёд на повышение
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...