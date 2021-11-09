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Клуб Второй лиги отказался от четырех опытных футболистов
"Виктория" из Николаевки провела "чистку" состава
Фото: facebook.com/viktoriyafc
Кадровые изменения в составе дебютанта Второй лиги.
По данным Meta-ratings.com.ua, "Виктория" из Николаевки завершила сотрудничество с рядом опытных исполнителей.
По соглашению сторон уволены из клуба четыре полузащитника: 32-летний Вячеслав Акимов (12 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне Второй лиги), 35-летний Владимир Аржанов (12 игр, 1 гол), 33-летний Евгений Лозовой (7 матчей) и 32-летний Станислав Передистый (4 игры).
Напомним, после 17 туров чемпионата Второй лиги "Виктория" занимает 10-е место в группе Б. 13 ноября команда Анатолия Бессмертного сыграет дома с "Энергией".
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