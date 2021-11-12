Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты представили новую игровую форму - ФОТО
С новым титульным спонсором
fckarpaty.org.ua
Львовские "
Так как новым титульным спонсором стал бренд "Львовское", презентация прошла на территории Львовской пивоварни.
Новая форма выполнена в классических цветах клуба: для домашних матчей – в зеленом, для выездных – в белом. Особое место теперь отведено льву, ведь он символ города, символ клуба и символ титульного спонсора "Львовское". Так, в частности, он нанесен на левый рукав футболки игроков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офиційний сайт Карпат
Популярное сейчас
- Матч Черноморец - Динамо перенесен из Одессы в Киев
- Сплошной контроль. Хави ввел очередное правило в Барселоне, чтобы снизить количество травм
- "Мы пережили ураган". Тренер сборной Болгарии о ничьей с Украиной
- Клуб Второй лиги отказался от четырех опытных футболистов
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Новости по теме
- 11:35 Украинские Шахаб повторил достижения Леоненко и Селезнева, но до Реброва и Мораеса очень далеко
- 19:26 Украинские Александр Романчук: При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя в Динамо
- 06:30 Украинские Шахтер продлил Степаненко, Металлист и Заря в 1/4 Кубка Украины. Главные новости за 28 октября
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...