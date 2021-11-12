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Карпаты представили новую игровую форму - ФОТО

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С новым титульным спонсором

Карпаты представили новую игровую форму - ФОТО

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты" представили обновленную форму игроков клуба.

Так как новым титульным спонсором стал бренд "Львовское", презентация прошла на территории Львовской пивоварни.

Новая форма выполнена в классических цветах клуба: для домашних матчей – в зеленом, для выездных – в белом. Особое место теперь отведено льву, ведь он символ города, символ клуба и символ титульного спонсора "Львовское". Так, в частности, он нанесен на левый рукав футболки игроков.

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В статье: Карпаты (Львов)
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