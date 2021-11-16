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В МФК Николаев вспышка COVID-19. Матчи против Виктории и Сум перенесены
Ранее уже был перенесен поединок с "Таврией"
Фото: МФК Николаев
Два заключительных матча "Николаева" в осенней части сезона против "Виктории" и "Сум" перенесены на неопределенный срок.
Решение принято в связи с рекомендациями Николаевского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
В конце прошлой недели стало известно о том, что 13 футболистов "Николаева" сдали положительный тест на COVID-19, вследствие чего был перенесен матч против "Таврии".
Новые даты перенесенных матчей объявят дополнительно.
Напомним, "Николаев" занимает 6-е место в группе Б Второй лиги, одержав восемь побед в 17 матчах.
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