В МФК Николаев вспышка COVID-19. Матчи против Виктории и Сум перенесены

Два заключительных матча "Николаева" в осенней части сезона против "Виктории" и "Сум" перенесены на неопределенный срок.

Решение принято в связи с рекомендациями Николаевского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

В конце прошлой недели стало известно о том, что 13 футболистов "Николаева" сдали положительный тест на COVID-19, вследствие чего был перенесен матч против "Таврии".

Новые даты перенесенных матчей объявят дополнительно.

Напомним, "Николаев" занимает 6-е место в группе Б Второй лиги, одержав восемь побед в 17 матчах.