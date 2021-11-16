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В МФК Николаев вспышка COVID-19. Матчи против Виктории и Сум перенесены

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Ранее уже был перенесен поединок с "Таврией"

В МФК Николаев вспышка COVID-19. Матчи против Виктории и Сум перенесены

Фото: МФК Николаев

Новина українською

Два заключительных матча "Николаева" в осенней части сезона против "Виктории" и "Сум" перенесены на неопределенный срок.

Решение принято в связи с рекомендациями Николаевского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

В конце прошлой недели стало известно о том, что 13 футболистов "Николаева" сдали положительный тест на COVID-19, вследствие чего был перенесен матч против "Таврии".

Новые даты перенесенных матчей объявят дополнительно.

Напомним, "Николаев" занимает 6-е место в группе Б Второй лиги, одержав восемь побед в 17 матчах.

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В статье: МФК Николаев Виктория (Николаевка) ФК Сумы
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Источник:
МФК Николаев

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 09:46
Вакцинація? Ні, не чули...
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2.dc (Николаев)
16.11.2021 в 08:57
Вот те раз … ( Автору следовало бы в заголовке Николаев в кавычки взять, чтобы несколько сгладить и без того паршивую новость …
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