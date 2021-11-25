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Центральный матч тура во Второй лиге не состоится из-за коронавируса

Вторая лига
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Поединок Металлург - Тростянец перенесен на весну

Центральный матч тура во Второй лиге не состоится из-за коронавируса

mfckrystal.com

Новина українською

Центральный матч 20 тура группы "Б" Второй лиги не состоится.

По информации Meta-ratings, поединок "Тростянец" - "Металлург" , который должен был пройти 27 ноября, перенесен на весну 2022 года из-за вспышки коронавируса в команде из Сумской области. На самоизоляции находятся десять футболистов, еще несколько - травмированы, а Виталий Полянский, Тедум Пааго –дисквалифицированы и у "горожан" не наберется нужного количества игроков, чтобы начать матч.

Напомним, что "Тростянец" занимает пятое место в группе "Б" Второй лиги, набрав 31 очко. Лидирует "Металлург", в активе которого 45 пунктов.

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В статье: Металлург (Запорожье) ФК Тростянец
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Источник:
Meta Ratings

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