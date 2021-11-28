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Вторая лига уходит на паузу до марта. Карпаты и Металлург - зимние чемпины

Вторая лига
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Коротко о том, с какими результатами уходят на перерыв команды третьего по статусу профессионального дивизиона страны

Вторая лига уходит на паузу до марта. Карпаты и Металлург - зимние чемпины

Фото: ФК Карпаты/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Матч группы А АФСК - "Чернигов" стал заключительным в первой части сезона Второй лиги. После этой игры команды уходят на паузу и вернутся из неё уже в марте. UA-Футбол тезисно подводит черту под первой частью сезона.

Прежде, чем будете читать дальше, важная вводная информация: напрямую в Первую лигу выходят по две лучших команды каждой конференциии. Третьи места каждой группы проведут между собой один стыковой матч за право сыграть в плей-офф с двенадцатым местом Первой лиги. Последние места Второй лиги покидают профессиональный футбол.

Базовая дата ближайшего тура - 26 марта. За неделю или две до этого те игры, которые были перенесены с осени на весну, будут доигрываться.

Группа А

  • места в топ-3 занимают команды, которые дебютируют во Второй лиге: львовские "Карпаты" (как вы помните, это не "Карпаты" Дыминского, Смалийчука и остальных, а так называемые Тлумака), "Левый Берег" (проект экс-президента "Александрии" Николая Лавренко) и ЛНЗ (ему первого декабря играть в Кубке Украины перенесённый матч с "Днепром-1").
  • здесь также не все клубы провели равное количество матчей. Например, у лидирующих "Карпат" на одну встречу меньше, чем у ближайшего преследователя. а у ЛНЗ, который выпал из графика на несколько недель из-за ковида, есть две игры в запасе.
  • доминирование трио лидеров не тотальное. Всего в одном балле позади от ЛНЗ идёт "Диназ", а в четырёх - "Эпицентр". Обе команды и в прошлом сезоне находились где-то возле повышения, но его так и не добились. Идут к тому, чтобы ещё на год остаться во Дивизионе 3.
  • лучший прогресс по ходу сезона показывали как раз львовские "Карпаты", которые первый тур пропустили (нечётное количество участников в группе), также дважды проиграли за пять последующих матчей, но затем выдали серию из тринадцати побед подряд с разницей мячей 38:3. Впечатляет, не правда ли?
  • другие "Карпаты", которые по задумке также должны были стать львовскими, но продолжают считаться галичанскими пока ничем похвастаться не могут кроме испанского тренера у руля Карлоса Инарехоса. Команда с середины сентября замерла на седьмом-восьмом местах и до конца года так никуда и не передвинулась больше.
  • если по местам наверху ещё могут быть подвижки, то убедительно на дне первую часть сезона закончил "Любомир". Такое бывает редко, но одна из самых молодых по подбору игроков команд лиги с первого тура ни разу не покинула последнюю строчку. По ходу сезона поменяли даже эмблему, но неясно, как это помогло коллективу в борьбе за выживание. Не намного лучше дела у киевского АФСК, который также делает ставку на футболистов без профессионального опыта.
  • в группе А с посещаемостью традиционно получше, чем у соседей. Например, игры "Карпат" в среднем посещают чуть более двух тысяч зрителей, а самый посещаемый матч собрал более девяти тысяч. Винницкая "Нива" и, на удивление, киевский "Левый Берег" в среднем также собирают более тысячи за игру.
  • на звание самого драматичного матча полугодия претендуют два поединка. В восьмом туре "Чайка" дома вела после первого тайма у "Мункача" 3:0, но в итоге проиграла 3:4. В 16-м туре "Нива" выигрывала по ходу игры у "Эпицентра" 2:0 и 3:2, однако уступила 3:5.
  • внеконкурсная программа предыдущего подпункта: "Любомир" - "Левый Берег" 0:11.

Вторая лига. Таблица группы А

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты Львов 18 16 0 2 46-7 +39 48
2 Левый Берег 19 15 1 3 47-14 +33 46
3 ЛНЗ 17 13 2 2 36-9 +27 41
4 Диназ 19 13 1 5 33-18 +15 40
5 Эпицентр 19 12 1 6 30-19 +11 37
6 Мункач 19 8 5 6 25-24 +1 29
7 Карпаты Галич 18 7 4 7 23-23 0 25
8 Нива 17 7 4 6 29-20 +9 25
9 Буковина 17 6 5 6 20-17 +3 23
10 ФК Чернигов 18 5 5 8 17-24 -7 20
11 Днепр 18 5 2 11 24-32 -8 17
12 Чайка 19 3 6 10 16-40 -24 15
13 Рубикон 18 3 2 13 12-38 -26 11
14 АФСК 19 1 5 13 8-38 -30 8
15 Любомир 19 1 1 17 8-51 -43 4

Группа Б

  • каждая команда до Нового года должна была сыграть по 20 матчей, однако ряд игр пока не состоялись. Например, досрочно на каникулы ушёл "Николаев", который объявил о вспышке коронавируса. Также в последнем туре не состоялась встреча между "Тростянцом" и "Металлургом".
  • запорожский "Металлург", который только в прошлом сезоне вылетел из Первой лиги, готов сразу же туда вернуться. На данный момент муниципальная команда уверенно лидирует в своём дивизионе, опережая ближайшего преследователя на четыре балла и ещё имеет матч в запасе. новичок профессионального футбола, "Скорук" достаточно неожиданно идёт вторым. В двух баллах позади - "Перемога", которая также ставит конкретную задачу по выходу в пердив, а также "Балканы".
  • симферопольская "Таврия" также мечтает наконец-то покинуть Вторую лигу, но с результатом пока тяжело. По ходу сезона клуб сменил главного тренера и пока отстаёт даже от плей-офф на шесть очков.
  • если уже упомянутый "Николаев" выиграет все три своих перенесённых игры, то взлетит в таблице сразу к "Перемоге"/"Балканам". Ещё один муниципальный клуб по ходу текущего сезона даже лидировал, но с тринадцатого тура начался спад, который руководство, похоже, решило остановить новостями о коронавирусе.
  • херсонский "Кристалл" в прошлом сезоне также выступал в Первой лиги. За лето команда серьёзно обновилась и омолодилась. Это привело к тому, что держаться хотя бы в середине таблицы своей группы херсонцы не смогли и сейчас плетутся в хвосте.
  • новичок сезона, ФК "Сумы" (это новый клуб, а не правопреемник ПФК "Сумы"), идёт на вылет сразу же после получения профессионального статуса. Команда Куценко потерпела семь подряд поражений перед зимней паузой и только в одном из них пропустила менее трёх голов.
  • самый бодрый матч полугодия - игра между "Энергией" и "Реалом Фармой". К перерыву счёт на табло был 0:2 в пользу одесситов. В дебюте второй половины команды обменялись голами. На 79-й минуте "фармацевты" помогли новокаховчанам счёт сравнять, а уже в компенсированное время сами "энергетики" вырвали победу 4:3.
  • самая посещаемая команда лиги - "Металлург". На его матчах в среднем собирается по 890 зрителей. Конечно, это может показаться смешно, но таковы реалии трясины украинского футбола.

Вторая лига. Таблица группы Б

# Команда И В Н П М РМ О
1 Металлург 19 13 6 0 34-7 +27 45
2 Скорук 20 12 5 3 33-14 +19 41
3 Перемога 20 12 3 5 34-14 +20 39
4 Балканы 20 10 9 1 34-14 +20 39
5 Таврия Симферополь 19 9 6 4 28-19 +9 33
6 СК Полтава 20 9 4 7 29-27 +2 31
7 ФК Тростянец 19 9 4 6 34-29 +5 31
8 МФК Николаев 17 8 6 3 35-24 +11 30
9 ФК Волчанск 20 7 6 7 27-25 +2 27
10 Виктория 19 8 3 8 22-23 -1 27
11 Яруд 20 6 6 8 36-29 +7 24
12 ФК Никополь 20 5 5 10 22-42 -20 20
13 Энергия 20 5 2 13 20-40 -20 17
14 Реал Фарма 20 4 2 14 22-49 -27 14
15 Кристалл 20 2 3 15 19-36 -17 9
16 ФК Сумы 19 1 2 16 16-53 -37 5
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.11.2021 в 17:50
хорошее пополнение будет в пердиве на следующий сезон, команды с историей и болельщиками, а не очередные фк никто
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+4
0
sasha_lv (Львів)
28.11.2021 в 16:49
Декілька підсилень,і світло в кінці тунелю з'явиться (Карпати Львів) На Кожанові увесь турнир не протягнеш
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+4
0
avatar
WuTаng (Київ)
28.11.2021 в 17:13
Гарненько попросіть у Суркіса, пришле вам і гравців, і тренера, і навіть депутатів.
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+3
-1
фрілансер (Львів)
28.11.2021 в 18:02
Хай Димінський в Суркіса просить, може й в депутати піти! від Аграрної партії...
0
0
Judas (Київ)
28.11.2021 в 18:23
А ты хорошо языком поработал под ободком унитаза Ахматова?
0
0


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