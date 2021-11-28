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Вторая лига уходит на паузу до марта. Карпаты и Металлург - зимние чемпины
Коротко о том, с какими результатами уходят на перерыв команды третьего по статусу профессионального дивизиона страны
Фото: ФК Карпаты/Автор - неизвестен
Матч группы А АФСК - "Чернигов" стал заключительным в первой части сезона Второй лиги. После этой игры команды уходят на паузу и вернутся из неё уже в марте. UA-Футбол тезисно подводит черту под первой частью сезона.
Прежде, чем будете читать дальше, важная вводная информация: напрямую в Первую лигу выходят по две лучших команды каждой конференциии. Третьи места каждой группы проведут между собой один стыковой матч за право сыграть в плей-офф с двенадцатым местом Первой лиги. Последние места Второй лиги покидают профессиональный футбол.
Базовая дата ближайшего тура - 26 марта. За неделю или две до этого те игры, которые были перенесены с осени на весну, будут доигрываться.
Группа А
- места в топ-3 занимают команды, которые дебютируют во Второй лиге: львовские "Карпаты" (как вы помните, это не "Карпаты" Дыминского, Смалийчука и остальных, а так называемые Тлумака), "Левый Берег" (проект экс-президента "Александрии" Николая Лавренко) и ЛНЗ (ему первого декабря играть в Кубке Украины перенесённый матч с "Днепром-1").
- здесь также не все клубы провели равное количество матчей. Например, у лидирующих "Карпат" на одну встречу меньше, чем у ближайшего преследователя. а у ЛНЗ, который выпал из графика на несколько недель из-за ковида, есть две игры в запасе.
- доминирование трио лидеров не тотальное. Всего в одном балле позади от ЛНЗ идёт "Диназ", а в четырёх - "Эпицентр". Обе команды и в прошлом сезоне находились где-то возле повышения, но его так и не добились. Идут к тому, чтобы ещё на год остаться во Дивизионе 3.
- лучший прогресс по ходу сезона показывали как раз львовские "Карпаты", которые первый тур пропустили (нечётное количество участников в группе), также дважды проиграли за пять последующих матчей, но затем выдали серию из тринадцати побед подряд с разницей мячей 38:3. Впечатляет, не правда ли?
- другие "Карпаты", которые по задумке также должны были стать львовскими, но продолжают считаться галичанскими пока ничем похвастаться не могут кроме испанского тренера у руля Карлоса Инарехоса. Команда с середины сентября замерла на седьмом-восьмом местах и до конца года так никуда и не передвинулась больше.
- если по местам наверху ещё могут быть подвижки, то убедительно на дне первую часть сезона закончил "Любомир". Такое бывает редко, но одна из самых молодых по подбору игроков команд лиги с первого тура ни разу не покинула последнюю строчку. По ходу сезона поменяли даже эмблему, но неясно, как это помогло коллективу в борьбе за выживание. Не намного лучше дела у киевского АФСК, который также делает ставку на футболистов без профессионального опыта.
- в группе А с посещаемостью традиционно получше, чем у соседей. Например, игры "Карпат" в среднем посещают чуть более двух тысяч зрителей, а самый посещаемый матч собрал более девяти тысяч. Винницкая "Нива" и, на удивление, киевский "Левый Берег" в среднем также собирают более тысячи за игру.
- на звание самого драматичного матча полугодия претендуют два поединка. В восьмом туре "Чайка" дома вела после первого тайма у "Мункача" 3:0, но в итоге проиграла 3:4. В 16-м туре "Нива" выигрывала по ходу игры у "Эпицентра" 2:0 и 3:2, однако уступила 3:5.
- внеконкурсная программа предыдущего подпункта: "Любомир" - "Левый Берег" 0:11.
Вторая лига. Таблица группы А
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты Львов
|18
|16
|0
|2
|46-7
|+39
|48
|2
|Левый Берег
|19
|15
|1
|3
|47-14
|+33
|46
|3
|ЛНЗ
|17
|13
|2
|2
|36-9
|+27
|41
|4
|Диназ
|19
|13
|1
|5
|33-18
|+15
|40
|5
|Эпицентр
|19
|12
|1
|6
|30-19
|+11
|37
|6
|Мункач
|19
|8
|5
|6
|25-24
|+1
|29
|7
|Карпаты Галич
|18
|7
|4
|7
|23-23
|0
|25
|8
|Нива
|17
|7
|4
|6
|29-20
|+9
|25
|9
|Буковина
|17
|6
|5
|6
|20-17
|+3
|23
|10
|ФК Чернигов
|18
|5
|5
|8
|17-24
|-7
|20
|11
|Днепр
|18
|5
|2
|11
|24-32
|-8
|17
|12
|Чайка
|19
|3
|6
|10
|16-40
|-24
|15
|13
|Рубикон
|18
|3
|2
|13
|12-38
|-26
|11
|14
|АФСК
|19
|1
|5
|13
|8-38
|-30
|8
|15
|Любомир
|19
|1
|1
|17
|8-51
|-43
|4
Группа Б
- каждая команда до Нового года должна была сыграть по 20 матчей, однако ряд игр пока не состоялись. Например, досрочно на каникулы ушёл "Николаев", который объявил о вспышке коронавируса. Также в последнем туре не состоялась встреча между "Тростянцом" и "Металлургом".
- запорожский "Металлург", который только в прошлом сезоне вылетел из Первой лиги, готов сразу же туда вернуться. На данный момент муниципальная команда уверенно лидирует в своём дивизионе, опережая ближайшего преследователя на четыре балла и ещё имеет матч в запасе. новичок профессионального футбола, "Скорук" достаточно неожиданно идёт вторым. В двух баллах позади - "Перемога", которая также ставит конкретную задачу по выходу в пердив, а также "Балканы".
- симферопольская "Таврия" также мечтает наконец-то покинуть Вторую лигу, но с результатом пока тяжело. По ходу сезона клуб сменил главного тренера и пока отстаёт даже от плей-офф на шесть очков.
- если уже упомянутый "Николаев" выиграет все три своих перенесённых игры, то взлетит в таблице сразу к "Перемоге"/"Балканам". Ещё один муниципальный клуб по ходу текущего сезона даже лидировал, но с тринадцатого тура начался спад, который руководство, похоже, решило остановить новостями о коронавирусе.
- херсонский "Кристалл" в прошлом сезоне также выступал в Первой лиги. За лето команда серьёзно обновилась и омолодилась. Это привело к тому, что держаться хотя бы в середине таблицы своей группы херсонцы не смогли и сейчас плетутся в хвосте.
- новичок сезона, ФК "Сумы" (это новый клуб, а не правопреемник ПФК "Сумы"), идёт на вылет сразу же после получения профессионального статуса. Команда Куценко потерпела семь подряд поражений перед зимней паузой и только в одном из них пропустила менее трёх голов.
- самый бодрый матч полугодия - игра между "Энергией" и "Реалом Фармой". К перерыву счёт на табло был 0:2 в пользу одесситов. В дебюте второй половины команды обменялись голами. На 79-й минуте "фармацевты" помогли новокаховчанам счёт сравнять, а уже в компенсированное время сами "энергетики" вырвали победу 4:3.
- самая посещаемая команда лиги - "Металлург". На его матчах в среднем собирается по 890 зрителей. Конечно, это может показаться смешно, но таковы реалии трясины украинского футбола.
Вторая лига. Таблица группы Б
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Металлург
|19
|13
|6
|0
|34-7
|+27
|45
|2
|Скорук
|20
|12
|5
|3
|33-14
|+19
|41
|3
|Перемога
|20
|12
|3
|5
|34-14
|+20
|39
|4
|Балканы
|20
|10
|9
|1
|34-14
|+20
|39
|5
|Таврия Симферополь
|19
|9
|6
|4
|28-19
|+9
|33
|6
|СК Полтава
|20
|9
|4
|7
|29-27
|+2
|31
|7
|ФК Тростянец
|19
|9
|4
|6
|34-29
|+5
|31
|8
|МФК Николаев
|17
|8
|6
|3
|35-24
|+11
|30
|9
|ФК Волчанск
|20
|7
|6
|7
|27-25
|+2
|27
|10
|Виктория
|19
|8
|3
|8
|22-23
|-1
|27
|11
|Яруд
|20
|6
|6
|8
|36-29
|+7
|24
|12
|ФК Никополь
|20
|5
|5
|10
|22-42
|-20
|20
|13
|Энергия
|20
|5
|2
|13
|20-40
|-20
|17
|14
|Реал Фарма
|20
|4
|2
|14
|22-49
|-27
|14
|15
|Кристалл
|20
|2
|3
|15
|19-36
|-17
|9
|16
|ФК Сумы
|19
|1
|2
|16
|16-53
|-37
|5
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