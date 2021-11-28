Вторая лига уходит на паузу до марта. Карпаты и Металлург - зимние чемпины

Матч группы А АФСК - "Чернигов" стал заключительным в первой части сезона Второй лиги. После этой игры команды уходят на паузу и вернутся из неё уже в марте. UA-Футбол тезисно подводит черту под первой частью сезона.

Прежде, чем будете читать дальше, важная вводная информация: напрямую в Первую лигу выходят по две лучших команды каждой конференциии. Третьи места каждой группы проведут между собой один стыковой матч за право сыграть в плей-офф с двенадцатым местом Первой лиги. Последние места Второй лиги покидают профессиональный футбол.

Базовая дата ближайшего тура - 26 марта. За неделю или две до этого те игры, которые были перенесены с осени на весну, будут доигрываться.

Группа А

места в топ-3 занимают команды, которые дебютируют во Второй лиге: львовские "Карпаты" (как вы помните, это не "Карпаты" Дыминского, Смалийчука и остальных, а так называемые Тлумака), "Левый Берег" (проект экс-президента "Александрии" Николая Лавренко) и ЛНЗ (ему первого декабря играть в Кубке Украины перенесённый матч с "Днепром-1").

здесь также не все клубы провели равное количество матчей. Например, у лидирующих "Карпат" на одну встречу меньше, чем у ближайшего преследователя. а у ЛНЗ, который выпал из графика на несколько недель из-за ковида, есть две игры в запасе.

доминирование трио лидеров не тотальное. Всего в одном балле позади от ЛНЗ идёт "Диназ", а в четырёх - "Эпицентр". Обе команды и в прошлом сезоне находились где-то возле повышения, но его так и не добились. Идут к тому, чтобы ещё на год остаться во Дивизионе 3.

лучший прогресс по ходу сезона показывали как раз львовские "Карпаты", которые первый тур пропустили (нечётное количество участников в группе), также дважды проиграли за пять последующих матчей, но затем выдали серию из тринадцати побед подряд с разницей мячей 38:3. Впечатляет, не правда ли?

другие "Карпаты", которые по задумке также должны были стать львовскими, но продолжают считаться галичанскими пока ничем похвастаться не могут кроме испанского тренера у руля Карлоса Инарехоса. Команда с середины сентября замерла на седьмом-восьмом местах и до конца года так никуда и не передвинулась больше.

если по местам наверху ещё могут быть подвижки, то убедительно на дне первую часть сезона закончил "Любомир". Такое бывает редко, но одна из самых молодых по подбору игроков команд лиги с первого тура ни разу не покинула последнюю строчку. По ходу сезона поменяли даже эмблему, но неясно, как это помогло коллективу в борьбе за выживание. Не намного лучше дела у киевского АФСК, который также делает ставку на футболистов без профессионального опыта.

в группе А с посещаемостью традиционно получше, чем у соседей. Например, игры "Карпат" в среднем посещают чуть более двух тысяч зрителей, а самый посещаемый матч собрал более девяти тысяч. Винницкая "Нива" и, на удивление, киевский "Левый Берег" в среднем также собирают более тысячи за игру.

на звание самого драматичного матча полугодия претендуют два поединка. В восьмом туре "Чайка" дома вела после первого тайма у "Мункача" 3:0, но в итоге проиграла 3:4. В 16-м туре "Нива" выигрывала по ходу игры у "Эпицентра" 2:0 и 3:2, однако уступила 3:5.

внеконкурсная программа предыдущего подпункта: "Любомир" - "Левый Берег" 0:11.

Вторая лига. Таблица группы А

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты Львов 18 16 0 2 46-7 +39 48 2 Левый Берег 19 15 1 3 47-14 +33 46 3 ЛНЗ 17 13 2 2 36-9 +27 41 4 Диназ 19 13 1 5 33-18 +15 40 5 Эпицентр 19 12 1 6 30-19 +11 37 6 Мункач 19 8 5 6 25-24 +1 29 7 Карпаты Галич 18 7 4 7 23-23 0 25 8 Нива 17 7 4 6 29-20 +9 25 9 Буковина 17 6 5 6 20-17 +3 23 10 ФК Чернигов 18 5 5 8 17-24 -7 20 11 Днепр 18 5 2 11 24-32 -8 17 12 Чайка 19 3 6 10 16-40 -24 15 13 Рубикон 18 3 2 13 12-38 -26 11 14 АФСК 19 1 5 13 8-38 -30 8 15 Любомир 19 1 1 17 8-51 -43 4

Группа Б

каждая команда до Нового года должна была сыграть по 20 матчей, однако ряд игр пока не состоялись. Например, досрочно на каникулы ушёл "Николаев", который объявил о вспышке коронавируса. Также в последнем туре не состоялась встреча между "Тростянцом" и "Металлургом".

запорожский "Металлург", который только в прошлом сезоне вылетел из Первой лиги, готов сразу же туда вернуться. На данный момент муниципальная команда уверенно лидирует в своём дивизионе, опережая ближайшего преследователя на четыре балла и ещё имеет матч в запасе. новичок профессионального футбола, "Скорук" достаточно неожиданно идёт вторым. В двух баллах позади - "Перемога", которая также ставит конкретную задачу по выходу в пердив, а также "Балканы".

симферопольская "Таврия" также мечтает наконец-то покинуть Вторую лигу, но с результатом пока тяжело. По ходу сезона клуб сменил главного тренера и пока отстаёт даже от плей-офф на шесть очков.

если уже упомянутый "Николаев" выиграет все три своих перенесённых игры, то взлетит в таблице сразу к "Перемоге"/"Балканам". Ещё один муниципальный клуб по ходу текущего сезона даже лидировал, но с тринадцатого тура начался спад, который руководство, похоже, решило остановить новостями о коронавирусе.

херсонский "Кристалл" в прошлом сезоне также выступал в Первой лиги. За лето команда серьёзно обновилась и омолодилась. Это привело к тому, что держаться хотя бы в середине таблицы своей группы херсонцы не смогли и сейчас плетутся в хвосте.

новичок сезона, ФК "Сумы" (это новый клуб, а не правопреемник ПФК "Сумы"), идёт на вылет сразу же после получения профессионального статуса. Команда Куценко потерпела семь подряд поражений перед зимней паузой и только в одном из них пропустила менее трёх голов.

самый бодрый матч полугодия - игра между "Энергией" и "Реалом Фармой". К перерыву счёт на табло был 0:2 в пользу одесситов. В дебюте второй половины команды обменялись голами. На 79-й минуте "фармацевты" помогли новокаховчанам счёт сравнять, а уже в компенсированное время сами "энергетики" вырвали победу 4:3.

самая посещаемая команда лиги - "Металлург". На его матчах в среднем собирается по 890 зрителей. Конечно, это может показаться смешно, но таковы реалии трясины украинского футбола.

Вторая лига. Таблица группы Б