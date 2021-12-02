Хавбек Диназа Майборода: Больно, что Россия имеет отношение к смерти моего отца

1 июля 2019-го, во время выезда на эвакуацию раненого вблизи села Водяное в Волновахском районе, санитарный автомобиль Hummer был обстрелян российскими оккупантами. В результате прямого попадания ракеты погибли водитель Сергей Майборода и сержант-медик Ирина Шевченко.

Этот страшный день хорошо запомнил уроженец Донбасса Сергей Майборода-младший, который сейчас играет за вышгородский " Диназ ", который и рассказал о российской оккупации части Украины.

– Помните тот день, когда началось российское вторжение в Донбасс?

- Очень хорошо. Мы видели заход вражеских войск в Славянск как раз со стороны нашей Билбасовки. Помню, как света и связи не было. Даже еду не завозили. А еще ввели комендантский час и вокруг ходили вооруженные люди. Не говорю уж о свисте пуль над головой. Все шумело, страшно было.

– Почему для себя вы понимали, что происходит в регионе, а многие называли ситуацию неоднозначной?

– Все началось стремительно, сначала никто не понимал, что происходит. Просто был страх, все боялись. Впоследствии все стало проясняться: кто стреляет, кто виноват в этом, кто прав. Некоторые люди банально не хотели в это верить, принимали ложь за чистую монету. Я же видел зарождение войны своими глазами и все понимал.

– В свое время ваш отец служил в России, потом ездил туда на заработки. Как он воспринимал агрессию не чуждой ему страны?

– Мы все были в шоке. У нас еще родственники там. Однако никогда не возникало никаких ссор на политической подоплеке. Никто не думал, что такое может произойти. Мне больно, что Россия имеет отношение к смерти моего отца. Я ужасно хотел бы, чтобы все это скорее закончилось, чтобы больше никто не страдал и не погибал. Россияне просто залезли в нашу страну. Сначала Крым забрали, пришли на Донбасс. Вообще не понимаю, зачем они это сделали и что здесь сейчас делают.