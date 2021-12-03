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Пять игроков покинули Волчанск
В том числе и вице-капитан команды
fcvolchansk.com
Тренерский штаб "
Клуб разорвал контракты с полузащитниками Егором Коваленко (18 матчей, 4 гола в нынешнем чемпионате), Александром Чебаненко (6 игр), Андреем Савицким (5 матчей) и нападающим Владиславом Галушкой (19 игр, 2 гола). При этом Коваленко был вице-капитаном и одним из четырех лучших бомбардиров команды.
Также расторгнуто арендное соглашение с защитником "Кривбасса" Иваном Семенихиным (10 матчей).
Напомним, что "Волчанск" завершил осеннюю часть сезона Второй лиги на 9-м месте в группе Б.
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