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Пять игроков покинули Волчанск

Вторая лига
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В том числе и вице-капитан команды

Пять игроков покинули Волчанск

fcvolchansk.com

Новина українською

Тренерский штаб "Волчанска" принял решение по нескольким футболистам.

Клуб разорвал контракты с полузащитниками Егором Коваленко (18 матчей, 4 гола в нынешнем чемпионате), Александром Чебаненко (6 игр), Андреем Савицким (5 матчей) и нападающим Владиславом Галушкой (19 игр, 2 гола). При этом Коваленко был вице-капитаном и одним из четырех лучших бомбардиров команды.

Также расторгнуто арендное соглашение с защитником "Кривбасса" Иваном Семенихиным (10 матчей).

Напомним, что "Волчанск" завершил осеннюю часть сезона Второй лиги на 9-м месте в группе Б.

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В статье: ФК Волчанск
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