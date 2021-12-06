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Хачериди может продолжить карьеру в чемпионате Второй лиги - источник
Сейчас 34-летний украинец находится без клуба
"Карпаты" в зимнее трансферное окно планируют усилить состав опытным защитником.
По информации ведущего "ТаТоТаке" Сергея Болотникова, клуб из Второй лиги интересуется экс-игроком сборной Украины Евгением Хачериди.
Напомним, что Евгений находится без игровой практики на протяжении девяти месяцев. В начале 2021 года украинец в одностороннем порядке расторг контракт с "Динамо" (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств.
Также на протяжении своей карьеры Хачериди выступал за "Олком", запорожский "Металлург-2", "Волынь", киевское "Динамо" и греческий "ПАОК". В активе футболиста 51 матч за сборную Украины, где он забил 3 мяча.
Добавим, что "Карпаты" лидируют в группе А Второй лиги.
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