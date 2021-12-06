Лавренко: У Левого берега должна быть собственная инфраструктура, чтобы мы ни от кого не зависели в этом

Президент "Левого Берега" Николай Лавренко подвел итоги выступлений команды в летне-осенней части сезона и рассказал о планах на будущее.

- Николай Николаевич, "Левый берег" завершил 2021 год на втором месте в группе А Второй лиги. Насколько подобные результаты удовлетворили ваши амбиции?

– Мои амбиции в профессиональном футболе уже давно завершились. Я уже много лет в футболе, прошел весь путь с "Александрией" от любителей в Премьер-Лигу. Вся инфраструктура в Александрии была построена нашими силами.

Создание профессионального клуба "Левый берег" – идея детских тренеров, желающих видеть перспективу на будущее для воспитанников. Что касается оценки выступлений команды, то мы играем как играем… Перед сезоном удалось пригласить в команду сплав опыта и молодости. Задались целью добраться по меньшей мере в ТОП-5, чтобы за нас болельщикам не было стыдно.

На сегодняшний день результаты удовлетворяют. Что касается дальнейших планов, то сейчас рано об этом говорить. Глобальной задачи повыситься в классе нет, но мы будем работать над этим каждый день. Главный тренер задал вопрос о ротации в команде. Думаю, что перемены будут серьезными. Мы стремимся достойно выступать во Второй лиге, а дальше – жизнь покажет.

Наша цель – полностью выстроить инфраструктуру футбольного клуба. У "Левого берега" должна быть собственная инфраструктура, чтобы мы ни от кого не зависели в этом. Каждый год у нас прогресс в плане инфраструктуры.

У нас в Академии занимается почти 180 детей разных возрастов, поэтому для них нужно строить тренировочные поля. Ищем земельные участки, на которых сможем строить инфраструктуру. Хотим за три-четыре года построить всю необходимую инфраструктуру. Если наши партнеры захотят видеть развитие профессионального футбольного клуба, дай Бог. Будем работать и в этом направлении.

- В течение сезона в СМИ часто звучало, что "Левый Берег" – команда ветеранов. Вас это не обижало?

- Считаю, что все должны уважать ветеранов, поэтому меня это немного задело. Наша команда сыграла на высоком уровне, забили более 40 мячей. Наши ветераны еще свое последнее слово не сказали в футболе. Ставим себе цель, чтобы за взрослую команду играли наши воспитанники. Мы к этому идем и уверен, что так и будет. Отмечаю, что все те футболисты, которые достигли в футболе немало, играли и возможно дальше будут играть - это работники ФК "Левый Берег". Они играют и показывают пример для детей, которых тренируют. Конечно, придет время, и наших ветеранов заменит молодежь, это нормальный и правильный процесс.

– Привлечение Старгородского, Карамушки, Ищенко, Акименко к работе с детьми в Академии – ваша инициатива?

– Анатолий Бузник предложил идею, чтобы в первой команде играли молодежь и опытные игроки. У возрастных футболистов неоценимый опыт, к тому же они ответственные и порядочные люди. Я предложил, чтобы они остались работать в клубе. Даже во время чемпионата они выделяют время для работы с детьми. Мне приятно, что удалось вернуть в футбол Андрея Запорожана, уже почти завершившего свою карьеру. Он тоже играет и работает с детьми. Считаю, что такой тандем – наша победа.