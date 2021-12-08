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Экс-тренер Черноморца будет работать в клубе Второй лиги
Специалист получил должность в структуре клуба
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер одесского "Черноморца" Константин Фролов, возглавлявший команду в весенней части сезона-2017/18, будет работать в клубе Второй лиги "Любомир". В нем специалист сосредоточится на должности директора по развитию футбола.
"В мои обязанности в ФК "Любомир" входит координация работы всех спортивных структур: главной команды, молодежной и академии. А еще выстраивание работы в молодежном секторе - академии, команды U-19. Все направлено на повышение качества работы, системность и профессиональный рост тренеров", - сказал Фролов.
В профессиональной карьере Константина Фролова была также успешная работа в роли главного тренера дубля "Черноморца". Позже он возглавлял юношескую сборную Казахстана, грузинские "Шукуру" и "Динамо" (Батуми), а также был спортивным директором криворожского "Кривбасса".
В текущем сезоне Второй лиги "Любомир" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице группы А, набрав 4 очка.
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