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ЛНЗ подписал воспитанника Шахтера

Вторая лига
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Футболист продолжит карьеру в клубе Второй лиги

ЛНЗ подписал воспитанника Шахтера

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Каленчуком.

Об условиях соглашения 32-летнего футболиста с клубом из Второй лиги не сообщаются.

– Мы долго были на связи с Юрием Бакаловым, он сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. В "Витебске" все было хорошо в плане коллектива, стабильности, финансов, но не хватало амбиций клубу.

– Что повлияло на переход в "ЛНЗ"?

– Прежде всего, проект. Немногие сейчас так вкладываются и так видят футбол, как в ЛНЗ. Примечательно, что этот спорт здесь любят. Строится хороший проект, должна быть хорошая база, и все есть для развития клуба. Это важно, тем более из разговоров с футболистами понял, что все очень солидно, вовремя и честно. Жду подготовки ко второй части сезона, – сказал Каленчук.

Каленчук является воспитанником донецкого "Шахтера". Украинец известен по выступлениям за "Сталь" (Каменское), "Александрию", Верес", "Львов"и "Рух".

Последним клубом Каленчука был белорусский "Витебск", за который он выступал с января 2020 года. За это время он провел 54 матча и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Максим Каленчук ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ

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