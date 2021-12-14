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Лидер Второй лиги запланировал сбор в Турции

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Также Металлург хочет зимой подписать четырёх игроков

Лидер Второй лиги запланировал сбор в Турции

mfcmetalurg.com

Новина українською

20 января игроки запорожского "Металлурга" возобновят подготовку к весенней части сезона.

Главный тренер команды Владимир Микитин рассказал, на какое усиление состава зимой он рассчитывает.

"Придется на неделю сократить отпуск в связи с проведением в марте перенесенного поединка 20 тура с "Тростянцом".

В конце февраля собираемся отправиться на сбор в Турцию, не исключен вариант, что и заключительный этап подготовки проведем в этой стране.

Определенность в этом вопросе появится после встречи на следующей неделе с новым руководством футбольного клуба. Поскольку все игроки, которые выступали за "Металлург" минувшей осенью, связаны контрактом, то команду никто не покинул. Однако для усиления конкуренции хотим дозаявить четырех квалифицированных исполнителей в каждую линию. Задание на сезон остается прежним — повышение в классе", - сказал Микитин.

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В статье: Владимир Микитин Металлург (Запорожье)
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