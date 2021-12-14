Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Второй лиги запланировал сбор в Турции
Также Металлург хочет зимой подписать четырёх игроков
mfcmetalurg.com
20 января игроки запорожского "
Главный тренер команды Владимир Микитин рассказал, на какое усиление состава зимой он рассчитывает.
"Придется на неделю сократить отпуск в связи с проведением в марте перенесенного поединка 20 тура с "Тростянцом".
В конце февраля собираемся отправиться на сбор в Турцию, не исключен вариант, что и заключительный этап подготовки проведем в этой стране.
Определенность в этом вопросе появится после встречи на следующей неделе с новым руководством футбольного клуба. Поскольку все игроки, которые выступали за "Металлург" минувшей осенью, связаны контрактом, то команду никто не покинул. Однако для усиления конкуренции хотим дозаявить четырех квалифицированных исполнителей в каждую линию. Задание на сезон остается прежним — повышение в классе", - сказал Микитин.
Популярное сейчас
- "Может правда, а может, и нет". Вице-президент Динамо - о возможном уходе Миколенко
- Воробей: Селезневу надо быть сдержаннее. Он же не Вася из какого-то села
- Мороз отреагировал на информацию о смене главного тренера Черноморца
- ЛНЗ подписал воспитанника Шахтера
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
Новости по теме
- 19:52 Украинские Запорожцы забили 2 гола, но не прошли команду Жабченко. МФК Металлург - Горняк-Спорт 2:3
- 08:30 Украинские Вопросы к Эпицентру и битва Металлурга с Таврией в Новой Каховке - анонс 17-го тура Второй лиги
- 08:46 Украинские Битва лидеров группы А и будни харьковского истребителя на юго-востоке - анонс 15-го тура Второй лиги