Лидер Второй лиги запланировал сбор в Турции

20 января игроки запорожского " Металлурга " возобновят подготовку к весенней части сезона.

Главный тренер команды Владимир Микитин рассказал, на какое усиление состава зимой он рассчитывает.

"Придется на неделю сократить отпуск в связи с проведением в марте перенесенного поединка 20 тура с "Тростянцом".

В конце февраля собираемся отправиться на сбор в Турцию, не исключен вариант, что и заключительный этап подготовки проведем в этой стране.

Определенность в этом вопросе появится после встречи на следующей неделе с новым руководством футбольного клуба. Поскольку все игроки, которые выступали за "Металлург" минувшей осенью, связаны контрактом, то команду никто не покинул. Однако для усиления конкуренции хотим дозаявить четырех квалифицированных исполнителей в каждую линию. Задание на сезон остается прежним — повышение в классе", - сказал Микитин.