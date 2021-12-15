Один из лидеров Второй лиги объявил об уходе главного тренера

"Диназ" отправил в отставку главного тренера команды Владимира Бондаренко.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

40-летний специалист возглавил "Диназ" зимой 2018 года еще в аматорском статусе, пройдя путь с командой до профессионального уровня. Перед вышгородским клубом стоит задача выйти в Первую лигу. Однако, за два полных сезона во Второй лиге наставнику не удалось ее выполнить.

На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков.