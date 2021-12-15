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Один из лидеров Второй лиги объявил об уходе главного тренера
Специалист тренировал команду с 2018 года
Фото: ФК Диназ
"Диназ" отправил в отставку главного тренера команды Владимира Бондаренко.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
40-летний специалист возглавил "Диназ" зимой 2018 года еще в аматорском статусе, пройдя путь с командой до профессионального уровня. Перед вышгородским клубом стоит задача выйти в Первую лигу. Однако, за два полных сезона во Второй лиге наставнику не удалось ее выполнить.
На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков.
"Пришло и моё время прощаться! Принято решение, которое, надеюсь, поможет ФК "Диназ"!!! Хочу искренне сказать всем большое спасибо за этот период времени, мы многое сделали вместе и, надеюсь, вы продолжите начатое, но уже без меня! Вы - настоящие Мужики, расстаёмся с улыбками на лицах!!! Всем Мира, добра и улыбок!!!", — цитирует Бондаренко официальный сайт клуба.
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