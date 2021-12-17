Диназ передали в коммунальную собственность Вышгорода

На сессии горсовета Вышгорода было принято решение о переходе "Диназ" в коммунальную собственность города.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, годовой бюджет второлигового клуба будет составлять 5 млн гривен.

Также в "Диназе" грядут структурные изменения. Директором клуба станет Сергей Старенький, известный по выступлениям за "Десну", "Львов", "Арсенал" и "Александрию", в последнее время выступавший за "Диназ".

Отмечается, что успешно проведены переговоры с экс-тренером молодежной сборной Украины Александром Головко, которого назначат новым наставником после отставки Владимира Бондаренко.

На зимний перерыв "Диназ" ушел на четвёртом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 40 очков.