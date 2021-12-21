Хачериди прокомментировал информацию о переходе в клуб Второй лиги

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны ФК "Левый берег".

— Скажите, правда ли, что вами интересуется "Левый берег"?

— О чем говорить? Не о чем говорить. Это пока пустота.

— Информация об интересе к вам со стороны "Левого берега", которая появилась недавно, не является правдой?

— Ну, по ходу, да.

— Как вы поддерживали форму этот год?

— Тренируюсь обычно.

— С какой командой?

— Сам тренируюсь.

— Были ли какие-то предложения в данный момент о продолжении карьеры?

— Были.

— Какие чемпионаты вы рассматриваете для продолжения карьеры?

— Не буду говорить. Пока нечего говорить. Ничего интересного.

— В зимнее трансферное окно будет ясно, где продолжите карьеру?

— Посмотрим. Поживем, увидим, - сказал Хачериди.

Напомним, большую часть карьеры 34-летний Хачериди провел в киевском "Динамо", за которое выступал с 2007 по 2018 год. Затем он год играл за "ПАОК" и "Динамо" из Бреста, которое покинул в январе из-за задолженностей по зарплате.