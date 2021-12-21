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Хачериди прокомментировал информацию о переходе в клуб Второй лиги
Футболист самостоятельно поддерживает форму
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны ФК "Левый берег".
— Скажите, правда ли, что вами интересуется "Левый берег"?
— О чем говорить? Не о чем говорить. Это пока пустота.
— Информация об интересе к вам со стороны "Левого берега", которая появилась недавно, не является правдой?
— Ну, по ходу, да.
— Как вы поддерживали форму этот год?
— Тренируюсь обычно.
— С какой командой?
— Сам тренируюсь.
— Были ли какие-то предложения в данный момент о продолжении карьеры?
— Были.
— Какие чемпионаты вы рассматриваете для продолжения карьеры?
— Не буду говорить. Пока нечего говорить. Ничего интересного.
— В зимнее трансферное окно будет ясно, где продолжите карьеру?
— Посмотрим. Поживем, увидим, - сказал Хачериди.
Напомним, большую часть карьеры 34-летний Хачериди провел в киевском "Динамо", за которое выступал с 2007 по 2018 год. Затем он год играл за "ПАОК" и "Динамо" из Бреста, которое покинул в январе из-за задолженностей по зарплате.
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