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Карпаты расстались с четырьмя игроками
Клуб Второй лиги провел небольшую чистку состава
Фото: facebook.com/karpaty.lviv
"Карпаты" провели небольшую чистку состава перед открытием зимнего трансферного окна.
По информации Meta-ratings.com.ua, клуб Второй лиги решил разорвать соглашения с голкипером Остапом Вульчиным, защитником Денисом Притыковским и хавбеками Игорем Богачем и Александром Ермаченко.
"Карпаты" лидируют в группе А Второй лиги, имея в активе 48 очков, и опережают "Левый берег" на 2 пункта.
Напомним, "Карпаты" усилятся двумя игроками из Первой лиги.
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Источник:Meta-Ratings
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