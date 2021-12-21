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Карпаты расстались с четырьмя игроками

Вторая лига
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Клуб Второй лиги провел небольшую чистку состава

Карпаты расстались с четырьмя игроками

Фото: facebook.com/karpaty.lviv

Новина українською

"Карпаты" провели небольшую чистку состава перед открытием зимнего трансферного окна.

По информации Meta-ratings.com.ua, клуб Второй лиги решил разорвать соглашения с голкипером Остапом Вульчиным, защитником Денисом Притыковским и хавбеками Игорем Богачем и Александром Ермаченко.

"Карпаты" лидируют в группе А Второй лиги, имея в активе 48 очков, и опережают "Левый берег" на 2 пункта.

Напомним, "Карпаты" усилятся двумя игроками из Первой лиги.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
Meta-Ratings

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