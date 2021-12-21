Карпаты расстались с четырьмя игроками

"Карпаты" провели небольшую чистку состава перед открытием зимнего трансферного окна.

По информации Meta-ratings.com.ua, клуб Второй лиги решил разорвать соглашения с голкипером Остапом Вульчиным, защитником Денисом Притыковским и хавбеками Игорем Богачем и Александром Ермаченко.

"Карпаты" лидируют в группе А Второй лиги, имея в активе 48 очков, и опережают "Левый берег" на 2 пункта.

Напомним, "Карпаты" усилятся двумя игроками из Первой лиги.