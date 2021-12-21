Приемов покинул Балканы

Один из самых опытных игроков чемпионата Украины Владимир Приемов в период зимнего антракта покинул зарянские " Балканы ".

Вскоре после окончания осеннего отрезка сезона-2021/22 обе стороны решили не продолжать сотрудничество. В ближайшее время Приемов намерен трудоустроиться в новом клубе, о чем рассказал сам игрок:

"Вариант для продолжения карьеры у меня имеется, и даже есть предварительная договоренность. Однако контракт пока еще не подписан. Называть клуб не стану, скажу лишь, что он из Украины".

В Балканах Приемов выступал в осенней части чемпионата Второй лиги (группа "Б"), с 11 голами став лучшим бомбардиром команды из Одесской области.