Таврия подписала одного из лидеров бомбардирской гонки Второй лиги

Симферопольская " Таврия " усилилась двумя футболистами.

Клуб подписал контракты с нападающим МФК "Николаев" Сергеем Кравченко и полузащитником Богданом Хобтой.

31-летний Сергей Кравченко успел поиграть за коллективы не только Второй, но и Первой лиги. Выступал за такие клубы: Горняк-Спорт (Горишные Плавные), Титан (Армянск), Гелиос (Харьков) и МФК Николаев (Первая и Вторая лига).

В настоящее время Сергей является одним из лидеров бомбардирской гонки Второй лиги. В 15 матчах он сумел записать на свой счет 13 голов.

19-летний киевлянин Богдан Хобта является воспитанником местного "Локомотива". Выступал в составе "Александрии" в чемпионате Украины среди команд U-19. На его счету 13 сыгранных матчей и 4 гола.