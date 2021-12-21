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Таврия подписала одного из лидеров бомбардирской гонки Второй лиги
Качественное усиление для крымчан
tavriya.com.ua
Симферопольская "
Клуб подписал контракты с нападающим МФК "Николаев" Сергеем Кравченко и полузащитником Богданом Хобтой.
31-летний Сергей Кравченко успел поиграть за коллективы не только Второй, но и Первой лиги. Выступал за такие клубы: Горняк-Спорт (Горишные Плавные), Титан (Армянск), Гелиос (Харьков) и МФК Николаев (Первая и Вторая лига).
В настоящее время Сергей является одним из лидеров бомбардирской гонки Второй лиги. В 15 матчах он сумел записать на свой счет 13 голов.
19-летний киевлянин Богдан Хобта является воспитанником местного "Локомотива". Выступал в составе "Александрии" в чемпионате Украины среди команд U-19. На его счету 13 сыгранных матчей и 4 гола.
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