Гегедош подписал контракт с клубом Второй лиги

28-летний нападающий Роберт Гегедош, который по итогам первой части сезона покинул ровенский "Верес", в новом году будет выступать в другой команде.

Второлиговская " Перемога " официально объявила о подписании контракта с игроком.

Условия соглашения не разглашаются.

Напомним, что Гегедош в "Верес" перешёл из харьковского "Металлиста 1925", а перед этим выступал за закарпатский "Минай". Также ранее футболист выступал за "Металлист", "Кремень" та "Говерлу".

Добавим, что "Перемога" занимает третью строчку в таблице Группы "Б" Второй лиги.