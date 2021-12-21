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Гегедош подписал контракт с клубом Второй лиги
Роберт из Вереса перебрался в Перемогу
facebook.com/fcperemoga
28-летний нападающий Роберт Гегедош, который по итогам первой части сезона покинул ровенский "Верес", в новом году будет выступать в другой команде.
Второлиговская "
Условия соглашения не разглашаются.
Напомним, что Гегедош в "Верес" перешёл из харьковского "Металлиста 1925", а перед этим выступал за закарпатский "Минай". Также ранее футболист выступал за "Металлист", "Кремень" та "Говерлу".
Добавим, что "Перемога" занимает третью строчку в таблице Группы "Б" Второй лиги.
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