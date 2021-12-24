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КДК УАФ оштрафовал Перемогу на 50 тысяч гривен из-за драки болельщиков
Речь идет о матче с "Сумами"
Скриншот: facebook.com/fcperemoga
В 15 туре чемпионата Украины Второй лиги матч между "Сумами" и "Перемогой" не был доигран из-за драки, которую устроили болельщики команды хозяев. Встреча проходила на стадионе "Альянс-Арена" в селе Байрак Сумской области.
Арбитр матча София Причина зафиксировала победу гостей со счетом 3:1, а события матча стали предметом разбирательства в Контрольно-дисциплинарном комитете, который разделил события этого в два отдельных производства.
Как сообщает Meta-ratings, пока что КДК принял решение в отношении ФК "Перемога", оштрафовав клуб на 50 тысяч гривен. В днепровском клубе не исключают, что обжалуют это решение, поскольку не понимают степень своей вины в событиях, которые разворачивались на стадионе в Байраке.
Что касается "Сум", которые были принимающей стороной в этом матче, степень их вины пока не определена, разбирательство продолжается, поэтому решение ожидается позднее, но до Нового года.
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