КДК лишил Сумы трех очков и оштрафовал на 200 тысяч гривен

КДК УАФ принял решение по матчу Второй лиги между "Сумами" и "Перемогой" (1:3), который не был доигран из-за драки, которую устроили болельщики команды хозяев. Встреча проходила на стадионе "Альянс-Арена" в селе Байрак Сумской области.

Комитет принял решение в отношении ФК "Сумы", лишшив команду трех очков, оштрафовав клуб на 200 тысяч гривен, а также обязав провести следующие два матча чемпионата без болельщиков.

Ранее также сообщалось, что КДК оштрафует и "Перемогу", однако, официально решения по команде гостей вынесено не было.