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КДК лишил Сумы трех очков и оштрафовал на 200 тысяч гривен

Вторая лига
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Официальное решение по матчу Сумы - Перемога

КДК лишил Сумы трех очков и оштрафовал на 200 тысяч гривен

Скриншот: facebook.com/fcperemoga

Новина українською

КДК УАФ принял решение по матчу Второй лиги между "Сумами" и "Перемогой" (1:3), который не был доигран из-за драки, которую устроили болельщики команды хозяев. Встреча проходила на стадионе "Альянс-Арена" в селе Байрак Сумской области.

Комитет принял решение в отношении ФК "Сумы", лишшив команду трех очков, оштрафовав клуб на 200 тысяч гривен, а также обязав провести следующие два матча чемпионата без болельщиков.

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Ранее также сообщалось, что КДК оштрафует и "Перемогу", однако, официально решения по команде гостей вынесено не было.

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В статье: Перемога (Днепр) ФК Сумы
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Источник:
УАФ

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