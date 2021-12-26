Карпаты первый сбор проведут в Украине, а второй – за границей

Львовские "Карпаты" уже распланировали зимнее межсезонье.

Первый этап подготовки к весенней части чемпионата "львы" проведут во Львове. Подопечные Тлумака начнут 29 января со спарринга против “Волыни”. В дальнейшем запланированы товарищеские матчи с "Агробизнесом" (5 февраля) и стрийской "Скалой" (9 февраля).

Уже 11 февраля "Карпаты" отправятся в турецкий Белек. Там команда пробудет месяц и проведет восемь матчей с, преимущественно, украинскими и балканскими командами.

Отметим, что осенью часть чемпионата "львы" завершили на вершине турнирной таблицы Второй лиги с 48 очками в активе.

Также добавим, что следующая официальная встреча "Карпат" запланирована на 26 марта. Тогда подопечные Тлумака встретятся с одним из лидеров Второй лиги ЛНЗ.