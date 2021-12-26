  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Перемога подпишет экс-игрока Вереса
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перемога подпишет экс-игрока Вереса

Вторая лига
(1 голосов)

Серьезное усиление для команды

Перемога подпишет экс-игрока Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Экс-хавбек ровенского "Вереса" Виталий Тимофиенко близок к переходу в ФК "Перемога" из Второй лиги. Детали сделки пока не известны.

Игрок принял участие в 46 матчах за "Верес", в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тыс евро.

Тимофиенко - воспитанник донецкого "Металлурга". Ранее он выступал за алчевскую "Сталь", "Горняк-Спорт", "Авангард" и "Черкащину".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Виталий Тимофеенко Перемога (Днепр)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...