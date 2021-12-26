Вторая лига
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Перемога подпишет экс-игрока Вереса
Серьезное усиление для команды
Фото: НК Верес
Экс-хавбек ровенского "Вереса" Виталий Тимофиенко близок к переходу в ФК "Перемога" из Второй лиги. Детали сделки пока не известны.
Игрок принял участие в 46 матчах за "Верес", в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тыс евро.
Тимофиенко - воспитанник донецкого "Металлурга". Ранее он выступал за алчевскую "Сталь", "Горняк-Спорт", "Авангард" и "Черкащину".
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Источник:meta-ratings.com.ua
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