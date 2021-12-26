Перемога подпишет экс-игрока Вереса

Экс-хавбек ровенского "Вереса" Виталий Тимофиенко близок к переходу в ФК "Перемога" из Второй лиги. Детали сделки пока не известны.

Игрок принял участие в 46 матчах за "Верес", в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тыс евро.

Тимофиенко - воспитанник донецкого "Металлурга". Ранее он выступал за алчевскую "Сталь", "Горняк-Спорт", "Авангард" и "Черкащину".