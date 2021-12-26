Стало известно, с кем Карпаты сыграют на сборе во Львове

Львовские "Карпаты" выйдут из отпуска 20 января, как стало недавно известно. Первый сбор команды пройдет во Львове, где она проведет три спарринга.

29 января состоится матч против "Волыни". Клуб занимает 10-е место в Первой лиге. Затем запланирован поединок с "Агробизнесом", который находится на 13-й строчке второго украинского дивизиона.

Заключительный матч пройдет 9 февраля. Это спарринг с любительской "Скалой", которая принимает участие в чемпионате Львовской области.