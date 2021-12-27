Президент Перемоги: Подумываем в ответ на Новый год оштрафовать КДК на 50 тысяч гривен

Почетный президент ФК "Перемога" Фемис Сагиров прокомментировал решение КДК УАФ оштрафовать днепровский клуб по итогам выездного матча с ФК "Сумы", который завершился победой "Перемоги" (3:1) и бесчинством болельщиков команды хозяев, напавших на представителей команды гостей.

"Что касается решения КДК по нашему клубу, который был оштрафован на 50 тысяч гривен, то пока что мы ещё не получили полный текст решения, за что нас наказали. Но на 99,9 процентов мы будем подавать апелляцию. Потому что мы не понимаем, как команда гостей, которая приехала на неподготовленное место проведение матча, а ПФЛ это не проконтролировала, должна нести ещё финансовую нагрузку. Почему? Понять этого не можем. Была угроза жизни и здоровья представителям нашей команды со стороны болельщиков хозяев поля, а оштрафована почему-то "Перемога". Для нас это непонятно.

Мы знаем, что были подводные камни по поводу возможной моей дисквалификации, но, видимо, когда стало ясно, что вопрос разваливается и нет для этого никаких оснований, КДК решил хотя бы оштрафовать наш клуб на 50 тысяч гривен. Мы тоже подумываем в ответ на Новый год оштрафовать КДК на 50 тысяч гривен. Дело не в деньгах, а в том, за что мы понесли наказание и в чем мы виноваты. Это непонятно.

Что касается решения КДК по ФК "Сумам", то ещё после того матча президент ПФЛ говорил, что сумчанам будет присуждено техническое поражение 0:3. Но его нет. Мы выиграли 3:1, разница в два мяча. Если кто-то думает, что этот один мяч потом повлияет на распределение команд в таблице, так не будет. Мы намерены решить свои задачи заблаговременно. Бросилось в глаза, что КДК по "Сумам" принял решение с формулировкой об "обязательном денежном взносе в 200 тысяч гривен", а наш клуб, игравший на выезде, "оштрафован" на 50 тысяч гривен. Это вещи, которые сильно бросаются в глаза.

Конечно, нам бы хотелось также оспорить решение КДК по "Сумам", нам же говорят, что мы не сторона участник дела. Как так, непонятно, если рассматривался вопрос с участием нашей команды. Поэтому все равно будем апеллировать и к этому решению тоже", - сказал Сагиров.