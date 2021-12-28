Ещё один экс-игрок Вереса подписал контракт с клубом Второй лиги

"Перемога" официально объявила о подписании контракта с защитником Дмитрием Немчаниновым.

Детали соглашения не разглашаются.

Последним клубом 31-летнего футболиста был "Верес", который он покинул по итогам первой части нынешнего сезона.

Напомним, за ровенский клуб Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах за красно-черных (24 игры в Первой лиге, 17 матчей в УПЛ и 5 поединков в Кубке Украины) и забил 3 гола.

Отметим, ранее клуб Второй лиги подписал еще одного экс-игрока "Вереса" - Роберта Гегедоша. Также сообщалось, что бывший хавбек ровенчан Виталий Тимофиенко близок к переходу в ФК "Перемога".