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Ещё один экс-игрок Вереса подписал контракт с клубом Второй лиги
Дмитрий Немчанинов нашел себе новую команду
veres.rv.ua
"Перемога" официально объявила о подписании контракта с защитником Дмитрием Немчаниновым.
Детали соглашения не разглашаются.
Последним клубом 31-летнего футболиста был "Верес", который он покинул по итогам первой части нынешнего сезона.
Напомним, за ровенский клуб Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах за красно-черных (24 игры в Первой лиге, 17 матчей в УПЛ и 5 поединков в Кубке Украины) и забил 3 гола.
Отметим, ранее клуб Второй лиги подписал еще одного экс-игрока "Вереса" - Роберта Гегедоша. Также сообщалось, что бывший хавбек ровенчан Виталий Тимофиенко близок к переходу в ФК "Перемога".
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