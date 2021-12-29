  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Черкасский Днепр остался без тренерского штаба и игроков
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасский Днепр остался без тренерского штаба и игроков

Вторая лига
(1 голосов)

Во Второй лиге свои нюансы

Черкасский Днепр остался без тренерского штаба и игроков

Новина українською

После завершения осенней части сезона главный тренер черкасского "Днепра" Тарас Ильницкий, его помощники, а также все футболисты написали заявления об уходе.

Впрочем, о расформировании "Днепра" речь не идет. Просто таким образом клубное руководство хочет "разгрузить" зарплатную ведомость.

По имеющейся информации, в начале февраля 2022 года, когда в "Днепре" планируют возобновить подготовку к весенней части сезона, тем футболистам, которым не удастся трудоустроиться в других командах, будет предложено вернуться в "Днепр".

Скорее всего, такая же ситуация будет и с тренерами. Все тренировочные сборы "Днепра" запланированы в Черкассах.

Напомним, что "Днепр" занимает 11 место в группе А Второй лиги, набрав 17 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Днепр (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.12.2021 в 00:02
Рука лицо...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...