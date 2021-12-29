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Черкасский Днепр остался без тренерского штаба и игроков
Во Второй лиге свои нюансы
После завершения осенней части сезона главный тренер черкасского "
Впрочем, о расформировании "Днепра" речь не идет. Просто таким образом клубное руководство хочет "разгрузить" зарплатную ведомость.
По имеющейся информации, в начале февраля 2022 года, когда в "Днепре" планируют возобновить подготовку к весенней части сезона, тем футболистам, которым не удастся трудоустроиться в других командах, будет предложено вернуться в "Днепр".
Скорее всего, такая же ситуация будет и с тренерами. Все тренировочные сборы "Днепра" запланированы в Черкассах.
Напомним, что "Днепр" занимает 11 место в группе А Второй лиги, набрав 17 очков.
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